Как казахстанцы будут отдыхать в декабре
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В декабре в Казахстане отмечают государственный праздник – День Независимости. В связи с этим отдыхать казахстанцы будут три дня подряд, передает NUR.KZ со ссылкой на eGov.
16 декабря в Казахстане отмечается День Независимости.
В этом году праздничная дата выпадает на понедельник, соответственно, согласно календарю праздничных дней на официальном сайте "Электронного правительства", казахстанцы, работающие на пятидневной неделе, отдохнут три дня подряд: в субботу 14 декабря, в воскресенье 15 и понедельник 16 декабря.
Отметим, что в 2022 году статус праздника был изменен с национального на государственный. И если раньше День Независимости отмечали два дня подряд, 16 и 17 декабря, теперь количество праздничных дней сократили.
Кроме того, был лишен статуса государственного праздника День первого президента, 1 декабря. Ранее он также был выходным днем.
Таким образом, в этом году казахстанцы будут отдыхать на День Независимости три дня подряд, с 14 по 16 декабря.
Напомним, 16 декабря 1991 года президент Казахстана подписал Конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан".
Добавим, согласно закону "О праздниках в РК", государственные праздники – праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2189817-kak-kazahstancy-budut-otdyhat-v-dekabre/