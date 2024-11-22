80 млн тенге потратят на украшение Шымкента к Новому году
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Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге СЦК высказался о будущих расходах на украшение мегаполиса к Новому году, передает корреспондент NUR.KZ.
"На новогоднее украшение города Шымкента будет выделено 80 млн тенге: каждому району по 16 млн тенге.
У нас есть прошлогодние елки, украшения, будем их использовать. Если будут проводиться дополнительные мероприятия, то они будут проводиться на средства спонсоров", - отметил он.
Ранее аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев сообщил, что на оформление Уральска к Новому году предусмотрели 28 млн тенге.
Отметим, что в прошлом году в Алматы потратили полмиллиарда тенге на украшение города к Новому году. На оформление каждого района в среднем из городского бюджета было выделено 60 млн тенге.
Аким Астаны Женис Касымбек в прошлом году сообщал, что столичный акимат на украшение к Новому году выделил 823 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2191350-80-mln-tenge-potratyat-na-ukrashenie-shymkenta-k-novomu-godu/