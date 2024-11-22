80 млн тенге потратят на украшение Шымкента к Новому году

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков на брифинге СЦК высказался о будущих расходах на украшение мегаполиса к Новому году, передает корреспондент NUR.KZ.

"На новогоднее украшение города Шымкента будет выделено 80 млн тенге: каждому району по 16 млн тенге.

У нас есть прошлогодние елки, украшения, будем их использовать. Если будут проводиться дополнительные мероприятия, то они будут проводиться на средства спонсоров", - отметил он.

Ранее аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев сообщил, что на оформление Уральска к Новому году предусмотрели 28 млн тенге.

Отметим, что в прошлом году в Алматы потратили полмиллиарда тенге на украшение города к Новому году. На оформление каждого района в среднем из городского бюджета было выделено 60 млн тенге.

Аким Астаны Женис Касымбек в прошлом году сообщал, что столичный акимат на украшение к Новому году выделил 823 млн тенге.