Главные новости за 20 ноября

Украина впервые применила ракеты ATACMS, цены на жилье могут вырасти, торговля переходит на безнал, а казахстанцев ждут три выходных в декабре. Главное за день — в дайджесте NUR.KZ.

Украина нанесла первые удары ракетами ATACMS по территории России

Двое неназванных чиновников США сообщили, что Украина нанесла первый удар по российскому арсеналу вооружений с помощью ракет ATACMS американского производства, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

О грядущем росте цен на жилье в Казахстане заявили эксперты

В Казахстане может подорожать жилье и на первичном, и на вторичном рынках. Основной причиной станет отмена льготы на уплату НДС при продаже новых квартир, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт телеканала КТК.

Торговые точки массово переходят на "безнал" в Казахстане

По последним данным, в Казахстане насчитывается более 1,1 млн торговых точек, которые решили перейти "в цифру" и принимать безналичные платежи. Как работает рынок, читайте в материале NUR.KZ.

Зеленский назвал главное условие поражения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что Украина может проиграть войну, если США прекратят ее поддерживать, передает NUR.KZ.

Как казахстанцы будут отдыхать в декабре

В декабре в Казахстане отмечают государственный праздник – День Независимости. В связи с этим отдыхать казахстанцы будут три дня подряд, передает NUR.KZ со ссылкой на eGov.