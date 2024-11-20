Торговые точки массово переходят на "безнал" в Казахстане

По последним данным, в Казахстане насчитывается более 1,1 млн торговых точек, которые решили перейти "в цифру" и принимать безналичные платежи. Как работает рынок, читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцы активно переходят на безналичный расчет. Отказываются от бумажных денег даже те регионы, в которых традиционно был низкий уровень "цифровизации".

Напомним, по последним данным, в стране насчитывалось порядка 80 млн открытых банковских карт, то есть примерно по 4 карточки на каждого казахстанца, а количество активных пользователей онлайн-банкинга достигло 24,8 млн человек.

Между тем ускоренный переход на "безнал" был бы невозможен без самих предпринимателей. Как отмечает портал Finprom, ежегодно в стране наблюдается динамичный рост количества предприятий, способных принимать безналичные платежи.

Так, если в 2022 году в стране насчитывалось чуть более 500 тыс. предприятий, которые работали с "безналом", то в 2023 году их количество выросло до 762,7 тыс.

По итогам 9 месяцев 2024 года в стране уже зарегистрировано 967,6 тыс. предприятий, у которых открыто более 1,1 млн торговых точек с приемом безналичных платежей.

Предприятия, которые принимают безналичные платежи. Инфографика: finprom.kz

Больше всего "безналичных" предприятий работает в Алматы – порядка 181,3 тыс. Следом идет Астана – 123,5 тыс. предприятий, а замыкает тройку лидеров Шымкент – 64,3 тыс.

Также много предприятий, которые предпочитают безналичный расчет, зарегистрировано в Карагандинской и Алматинской областях – 56,4 тыс. и 55,8 тыс. единиц.

Таким образом, можно отметить, что безналичная сфера в Казахстане действительно стремительно развивается. Можно также предположить, что в дальнейшем цифровизация лишь ускорится, особенно после введения межбанковских QR-платежей.