Обязательное лицензирование детских садов могут ввести в Казахстане с 2027 года

Детские сады в Казахстане планируется лицензировать с 2027 года. Такие нововведения инициированы Министерством просвещения, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

По данным пресс-службы нижней палаты парламента, мажилис принял во втором чтении поправки по вопросам образования и защиты прав ребенка, инициированные Министерством просвещения.

"Закон определяет правовую основу деятельности приемных профессиональных семей, права и обязанности субъектов правоотношений в данной сфере, а также механизмы взаимодействия приёмных профессиональных семей с уполномоченными органами в сфере опеки или попечительства.

По инициативе депутатов с 1 января 2027 года данным законом определяется порядок лицензирования организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного воспитания и обучения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, устанавливается уведомительный порядок о начале или прекращении деятельности для организаций дополнительного образования (кружков, секций).

Летом стало известно, что правила приема в детсад изменят в Казахстане - планируется реформировать принцип субсидирования детсадов. Среди новшеств - возможность свободного перевода ребенка с одного детсада в другой.

Напомним, еще в 2022 году в Министерстве просвещения говорили, что шаг с созданием единой очереди в детские сады будет предпринят в рамках цифровизации процессов и услуг образования в Казахстане.

В ноябре прошлого года стало известно, что очереди в детские сады хотят распределять по-новому в Казахстане. Тогда бывший вице-министр просвещения Айбат Ильясов на аппаратном совещании ведомства рассказал о планах по внедрению Единой базы учета очередности и выдачи направлений в детсады.

В мае сообщалось, что казахстанцы тратят на детсады больше, чем на обучение в университете. Расходы казахстанцев на образовательные услуги за год выросли на 29,1%. Их большая часть идет на оплату детских садов и в два раза меньше - на высшее образование.

На начало апреля этого года порядка 258 тысяч детей по стране стояли в очереди в дошкольные организации. О том, как решается проблема с дефицитом мест, мы писали здесь.

Между тем на сайте "Электронного правительства" размещен порядок действий для постановки ребенка в очередь детского сада. Подать заявление на постановку в очередь можно следующими способами:

через онлайн-сервис на портале электронного правительства;

посетив ЦОН (НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан") с необходимыми документами;

через порталы, ссылки на которые опубликованы на сайтах управлений и отделов образований акиматов городов и районов (например, Indigo24.kz, snation.kz, balabaqsha.open-almaty.kz).

В заявке необходимо указать ИИН ребенка, отметить желаемый детский сад и подписать с помощью ЭЦП. Когда очередь наступит, родителю придет уведомление с направлением в выбранный детский сад.