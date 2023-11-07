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Очереди в детские сады хотят распределять по-новому в Казахстане

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Детский сад
Детский сад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Вице-министр просвещения Айбат Ильясов на аппаратном совещании ведомства рассказал о планах по внедрению Единой базы учета очередности и выдачи направлений в детсады, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбат Ильясов сообщил, что Единая база учета очередности на сегодня разработана и подготовлен проект правил оказания государственной услуги.

По его словам, пилотный проект стартует в Шахтинске Карагандинской области и Петропавловске Северо-Казахстанской области.

"В настоящее время в пилотных регионах проводится информационная работа с родителями по выбору до 4-х детских садов и оказанию услуги по новому формату. После завершения пилота система будет масштабироваться по всей республике с января 2024 года", – указал вице-министр.

Он также назвал преимущества Единой базы учета.

"Новая модель позволит каждой семье выбрать до четырех детских садов, исходя от индивидуальных потребностей и предпочтений. Это делает процесс услуги прозрачным и исключает "ловлю" мест в детских садах за счет проактивного информирования SMS-сообщением.

Родителям представится возможность зачислить детей в один детский сад, если в семье имеется более двух детей. Исключается сбор и приложение бумажных справок для подтверждения льготного статуса, которые автоматически подтягиваются из государственных баз данных", – подчеркнул он.

По его словам, ранее при постановке детей в очередь и зачислении в детский сад имелись следующие недостатки:

  • дублирование детей в очереди из-за разрозненности баз данных;
  • формируется общая очередь и для получения направления, родители вынуждены "ловить" место в детском саду либо обращаться к посредникам;
  • сбор бумажных документов при зачислении в детский сад.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2044547-detskie-sady-hotyat-raspredelyat-po-novomu-v-kazahstane/

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