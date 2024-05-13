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Казахстанцы тратят на детсады больше, чем на обучение в университете

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Ребенок с деньгами
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Расходы казахстанцев на образовательные услуги за год выросли на 29,1%. Их большая часть идет на оплату детских садов и в два раза меньше – на высшее образование. Подробности читайте на NUR.KZ.

Вместе с ростом цен на товары и услуги увеличиваются и расходы казахстанцев. Особенно заметен рост затрат граждан на образование.

По данным портала Ranking.kz, в 2023 году они увеличились на 29,1%с 60,9 тыс. до 78,6 тыс. тенге в среднем на семью. При этом в городах сумма выше – 88,8 тыс. тенге, а в селах ниже – 56,8 тыс. тенге.

Важно отметить, что это усредненный среди домохозяйств страны показатель. Дело в том, что аналитики проводят выборочные исследования во всех крупных городах и регионах страны. В их опросе приняли участие около 12 тыс. семей, а полученный результат применяется к домохозяйствам в целом.

Другими словами, точные суммы, которые тратят казахстанские семьи на образование, отличаются по количеству детей, их возрасту, статусу учащихся и по другим факторам. Однако это не мешает понять, что расходы граждан сильно выросли.

Расходы казахстанцев на образование
Расходы казахстанцев на образование. Инфографика: ranking.kz

Из чего состоят расходы на образование

Больше всего казахстанские семьи заплатили за услуги детских садов – в среднем 24,5 тыс. тенге (31,1% расходов) за год.

Следом идут различные "школьные" расходы: заказ формы, покупка учебников, плата за начальное и среднее образование и даже так называемые неформальные траты – 22,9% от общей суммы.

А на третьем месте расположилось высшее образование. Примечательно, что доля расходов на обучение в университете составляет всего 16,2%, или 12,7 тыс. тенге в год.

Структура расходов на образование в Казахстане
Структура расходов. Инфографика: ranking.kz

Однако важно помнить об усредненных показателях. В действительности это не значит, что казахстанцы платят за детский сад по 24,5 тыс. тенге в год. В статистике учитываются разные семьи, в том числе и те, у кого нет детей – их расходы на детсады равны нулю, но они тоже учитываются при вычислении среднего показателя.

Если же говорить о реальных ценах на услуги дошкольного образования, то даже с учетом субсидирования частных дошкольных учреждений стоимость обучения в некоторых случаях может запросто превышать 300 тыс. тенге в месяц.

Аналогично и с высшем образованием – средняя стоимость обучения в национальных университетах в текущем учебном году начинается от 1 млн тенге. Та же ситуация со школьной формой – цены на детскую одежду, к слову, заметно выросли за год.

А если ребенку понадобятся репетиторы, то родителям нужно быть готовым к еще большим тратам. В Алматы, например, их средняя ставка может достигать 2-4 тыс. тенге за час, а в Астане – 2 до 4,6 тыс. тенге в час.

Стоимость образовательных услуг в Казахстане
Стоимость образовательных услуг. Инфографика: ranking.kz

Напомним, ранее стало известно, что многие казахстанцы считают стоимость обучения в отечественных университетах "неподъемной", ведь за последние пять лет она в среднем выросла почти в два раза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2099501-kazahstancy-tratyat-na-detsady-bolshe-chem-na-obuchenie-v-universitete/

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