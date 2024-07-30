Правила приема в детсад изменят в Казахстане

В Казахстане реформируют принцип субсидирования детсадов. Среди новшеств - возможность свободного перевода ребенка с одного детсада в другой, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщает официальный Telegram-канал правительства, в Казахстане реформируют принцип субсидирования детских садов. Отмечается, что вместо прежней модели, с получением дошкольными организациями госзаказа в ограниченном объеме, предлагается внедрение ваучерного финансирования Indigo.

Так, в основе внедряемой системы лежит концепция "деньги следуют за ребенком". Такой подход, как отмечается в релизе правительства, позволяет родителям выбирать лучшие сады для своих детей и контролировать качество оказываемых услуг.

Внедрение нового принципа также подразумевает свободный переход детей из одного сада в другой, то есть переток финансирования, существенное сокращение трудозатрат для дошкольных учреждений и легкий вход в систему новых игроков.

"Дошкольная организация открылась, отдала документы установленного порядка в отдел образования, эти документы подтвердили - и все, организация участвует в данном финансировании. Не отдел образования приносит деньги в детский сад, а ребенок их приносит. Таким образом, конечно, детские сады могут входить в рынок государственного субсидирования более свободно, конкурировать между собой", - рассказывает директор по развитию ЧУ "КДС Франчайзинг" Евгений Щербатов.

Сообщается, что к цифровой платформе уже подключены 12 регионов и их опыт планируется масштабировать на всю страну.

Напомним, еще в 2022 году в Министерстве просвещения говорили о том, что шаг с созданием единой очереди в детские сады будет предпринят в рамках цифровизации процессов и услуг образования в Казахстане.

В ноябре прошлого года стало известно, что очереди в детские сады хотят распределять по-новому в Казахстане. Тогда бывший вице-министр просвещения Айбат Ильясов на аппаратном совещании ведомства рассказал о планах по внедрению Единой базы учета очередности и выдачи направлений в детсады.

В мае сообщалось, что казахстанцы тратят на детсады больше, чем на обучение в университете. Расходы казахстанцев на образовательные услуги за год выросли на 29,1%. Их большая часть идет на оплату детских садов и в два раза меньше – на высшее образование.

На начало апреля порядка 258 тысяч детей по стране стояли в очереди в дошкольные организации. О том, как решается проблема с дефицитом мест, мы писали здесь.

Между тем на сайте "Электронного правительства" размещен порядок действий для постановки ребенка в очередь детского сада. Подать заявление на постановку в очередь можно следующими способами:

через онлайн-сервис на портале электронного правительства;

посетив ЦОН (НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан") с необходимыми документами;

через порталы, ссылки на которые опубликованы на сайтах управлений и отделов образований акиматов городов и районов (например, Indigo24.kz, snation.kz, balabaqsha.open-almaty.kz).

В заявке необходимо указать ИИН ребенка, отметить желаемый детский сад и подписать с помощью ЭЦП. Когда очередь наступит, родителю придет уведомление с направлением в выбранный детский сад.