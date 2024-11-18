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Когда казахстанцев начнут штрафовать за превышение скорости на загородных трассах

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Платная трасса в Казахстане (БАКАД)
Трасса. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев на брифинге в ведомстве разъяснил суть недавних поправок в законы страны, касающихся автомобилистов, передает корреспондент NUR.KZ.

3 октября в Казахстане подписаны законы, предусматривающие значительные изменения в КоАП и законодательство, регулирующие сферу дорожного движения. Эти изменения вступают в силу в два этапа: с 4 декабря текущего года вступает в силу основная часть изменений, а с 4 апреля 2025 года - дополнения, касающиеся мопедов.

"Вводится ответственность за превышение средней скорости движения на прямолинейных участках дорог междугороднего и республиканского значения. Теперь за проезд участка дороги между камерами на загородных трассах с превышением установленной скорости водитель будет привлекаться к административному штрафу. Размер штрафа составляет от 5 до 40 МРП, в зависимости от того, насколько был превышен лимит скорости", - пояснил Шынгыс Алекешев.

По его словам, принимаемые нормы направлены на повышение безопасности на дорогах, снижение аварийности и сохранение здоровья и жизни граждан.

Напомним, о введении средней скорости на автодорогах Казахстана стало известно весной этого года. Сообщалось, что она будет высчитываться автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, где отсутствуют объездные пути, сертифицированными контрольно-измерительными средствами и приборами.

Размеры штрафов будут "классическими", то есть такими же, как и при стандартном нарушении скоростного режима. С учетом увеличения месячного расчетного показателя (МРП) в 2025 году до 3 932 тенге, штрафы за превышение установленной скорости будут следующими:

  • на величину от 10 до 20 км/ч - 5 МРП, или 19 660 тенге;
  • на величину от 20 до 40 км/ч - 10 МРП, или 39 320 тенге;
  • на величину от 40 км/ч и более - 20 МРП, или 78 640 тенге.

В октябре стало известно, что фиксировать среднюю скорость будут не везде, а лишь на некоторых трассах. Как сообщили в Комитете транспорта Министерства транспорта РК, к середине октября в стране насчитывается 62 точки фиксации на 13 платных участках дорог.

А в конце октября министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах мажилиса рассказал, что к середине декабря система, предположительно, уже будет работать.

Как именно это будет работать - мы писали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2188989-kogda-kazahstancev-nachnut-shtrafovat-za-prevyshenie-skorosti-na-zagorodnyh-trassah/

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