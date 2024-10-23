Когда начнут штрафовать за превышение средней скорости на трассах, рассказал глава Минтранспорта

Министр транспорта Марат Карабаев в кулуарах мажилиса рассказал, когда разработает система, позволяющая сделать замер, с какой скоростью передвигается авто на трассах, передает NUR.KZ.

Карабаев сообщил, что сейчас идет интеграция системы.

"Идет интеграция наших камер с системой Генеральной прокуратуры. Полагаем, что к середине декабря эту интеграцию завершим. Как только завершится, в середине декабря и начнется", - сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов, начнут ли тогда штрафовать нарушителей, он ответил утвердительно.

"Да. Я здесь хочу, чтобы вы правильно информацию подавали. Тех, кто не нарушает правила дорожного движения, не будут штрафовать. Здесь это необходимо для обеспечения сохранности жизни наших граждан. Это крайне необходимая норма. Мы уже несколько раз говорили о том, что у нас на трассе "Астана-Боровое" максимально допустимая скорость 140 километров. У нас были машины, которые 237 километров в час ездили. Человек в любую долю секунды может потерять управление", - пояснил министр.

Эта мера, по его словам, направлена на обеспечение порядка, законности и сохранения жизни наших граждан.

Между тем, по словам министра, на сегодня нет потребности вводить такую систему в городах.

Напомним, о введении средней скорости на автодорогах Казахстана стало известно весной этого года. Сообщалось, что она будет высчитываться автоматически на прямолинейных участках дорог и за городом, где отсутствуют объездные пути, сертифицированными контрольно-измерительными средствами и приборами.

Недавно стало известно, что фиксировать среднюю скорость будут не везде, а лишь на некоторых трассах. Как сообщили в Комитете транспорта Министерства транспорта РК, на текущий момент в стране насчитывается 62 точки фиксации на 13 платных участках дорог.

Аналитики предположили, что штрафовать за превышение средней скорости начнут уже в начале 2025 года.