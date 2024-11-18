Когда в Казахстане прекратятся осадки, рассказали синоптики

В Казахстане в ближайшие три дня сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются туманы, гололед и осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как рассказали синоптики, с 19 по 21 ноября на территорию Казахстана смещается очередной северо-западный циклон, который принесет с собой осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, в северной половине республики ожидаются метели.

"Лишь ближе к 21 ноября западные и северо-западные регионы республики окажутся в зоне обширного антициклона, который принесет погоду без осадков. По республике ожидаются туманы и порывистый ветер", - отмечают в "Казгидромете".

Сообщается, что резких изменений в температурном фоне не прогнозируется.

Ранее синоптики сделали прогноз погоды на неделю для жителей Астаны, Алматы и Шымкента.

До этого синоптики опубликовали консультативный сезонный прогноз погоды по Казахстану на зиму - с декабря 2024 года по февраль 2025-го.