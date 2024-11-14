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Казахстан удостоен престижной премии в области авиации

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Награда с конференции в Вашингтоне
Награда с конференции в Вашингтоне. Фото: Казаэронавигация

На ежегодной конференции по авиации в Вашингтоне казахстанские эксперты стали победителями в номинации выдающихся достижений в области обслуживания воздушного движения в мире, передает NUR.KZ.

В начале ноября в Вашингтоне (США) состоялась ежегодная конференция Air Traffic Control Association (ATCA) 2024. Это ключевое событие в мировой авиационной отрасли.

В рамках мероприятия была представлена престижная программа наград ATCA, традиционно отмечающая выдающиеся достижения в авиационной сфере. Казахстанские эксперты стали победителями в одной из номинаций.

Всего программа наград ATCA охватывает три категории: обслуживание воздушного движения, индустрию и малый бизнес, а также военные заслуги. Было представлено 10 номинаций, одна из которых "The David J. Hurley Memorial Award for Aviation Traffic Management". Она выделяет выдающиеся достижения в области обслуживания воздушного движения в мире. Заявку для участия в этой категории отправили более 40 стран. По итогам ежегодной конференции ATCA, победителем назвали РГП "Казаэронавигация". К слову, в 2023 году лучшими в данном разделе стали представители Федерального управления гражданской авиации (FAA) США.

"Исследование и разработка динамической секторизации для улучшенного обслуживания воздушного движения в зоне ответственности районного диспетчерского центра Актобе" - тема проекта специалистов РГП "Казаэронавигация". Авторы работы - Нурсултан Томпиев, Асет Ахметбаев и Мади Асылханов.

Награда с конференции в Вашингтоне
Награда с конференции в Вашингтоне. Фото: Казаэронавигация

"Динамическая секторизация позволяет оптимизировать воздушное пространство, снизить нагрузку на авиадиспетчеров и повысить пропускную способность в воздушном пространстве района полетной информации.

В проекте был применен научный подход временного разделения воздушного пространства района полетной информации Актобе с применением метода диаграмм Вороного.

Успешная реализация данного проекта позволит применять данную методологию при последующих внедрениях динамической секторизации в других зонах ответственности в воздушном пространстве Республики Казахстан", - рассказали эксперты.

Такая высокая награда у Казахстана впервые. Безусловно, это станет важным шагом в развитии авиационной отрасли страны и укреплении ее позиций на международной арене.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187429-kak-ocenili-uroven-kazahstanskoy-aviacii-v-vashingtone/

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