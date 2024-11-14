Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Более 2 тыс. грузовиков со снегом вывезли за ночь из Астаны

Опубликовано:

Сотрудники коммунальной службы за чисткой снега
Чистка снега. Фото: t.me/astana_newss

В Астане продолжается обильный снегопад. В ночь с 13 на 14 ноября снег из столицы вывозили большегрузами. Коммунальные службы перешли на усиленный режим, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, с начала зимы коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. Ежедневно на снегоуборочные работы выходят около 2,5 тыс. дорожных рабочих.

В ночь с 13 на 14 ноября из столицы вывезли свыше 30 тысяч кубометров снега - это примерно 2,3 тыс. большегрузов.

Согласно правилам, в первую очередь очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары и др.

В приоритете - уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

Между тем сегодня астанчанам обещают небольшой снегопад. Днем столбики термометров поднимутся до -3 градусов, ночью температура снизится до -11 градусов. Скорость ветра - 8,1 м/с.

Вчера в связи с обильным снегопадом акимат призвал жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения. А при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону "112".

Сегодня утром в Астане на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Кекильбаева произошло ДТП с участием такси. Полиция сообщила, что никто не пострадал.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187188-bolee-2-tys-gruzovikov-so-snegom-vyvezli-za-noch-iz-astany/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie