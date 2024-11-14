Более 2 тыс. грузовиков со снегом вывезли за ночь из Астаны

В Астане продолжается обильный снегопад. В ночь с 13 на 14 ноября снег из столицы вывозили большегрузами. Коммунальные службы перешли на усиленный режим, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, с начала зимы коммунальные службы города перешли на усиленный режим работы. Ежедневно на снегоуборочные работы выходят около 2,5 тыс. дорожных рабочих.

В ночь с 13 на 14 ноября из столицы вывезли свыше 30 тысяч кубометров снега - это примерно 2,3 тыс. большегрузов.

Согласно правилам, в первую очередь очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью - площади, привокзальные территории, тротуары и др.

В приоритете - уборка на центральных улицах, на маршрутах пассажирского транспорта, остановках и тротуарах.

Между тем сегодня астанчанам обещают небольшой снегопад. Днем столбики термометров поднимутся до -3 градусов, ночью температура снизится до -11 градусов. Скорость ветра - 8,1 м/с.

Вчера в связи с обильным снегопадом акимат призвал жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности, воздержаться от дальних поездок в случае штормового предупреждения. А при возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону "112".

Сегодня утром в Астане на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Кекильбаева произошло ДТП с участием такси. Полиция сообщила, что никто не пострадал.