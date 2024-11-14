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Мороз до 11 градусов и снег ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг

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Человек сидит один на лавочке зимой
Мороз. Иллюстративное фото: H. Armstrong Roberts/ClassicStock/Getty Images

В четверг, 14 ноября, в Астане и Алматы обещают снег, а жителей Шымкента предупреждают о похолодании. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы вновь обещают снег. Температура днем поднимется до 1 градуса, а ночью опустится до -3 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют легкий снег. Днем столбики термометров поднимутся до -3 градусов, ночью температура снизится до -11 градусов. Скорость ветра – 8,1 м/с.

В Шымкенте сегодня будет облачно, но без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 5 градусов, ночью опустятся до -6 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,4 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187060-moroz-do-11-gradusov-i-sneg-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/

Автор: Кристина Кривцанова

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Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Мороз до 11 градусов и снег ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг

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