"Жесткая авария": ДТП с участием такси произошло в Астане
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В Астане на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Кекильбаева произошло ДТП с участием такси. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.
В Telegram-канале Astanovka98 опубликовали кадры ДТП, которое произошло в столице. На фото к посту запечатлены последствия ДТП.
Так, судя по фото, одним из участников аварии стал автомобиль службы такси, у которого заметно пострадала передняя часть. Также на фото видно, как другой автомобиль собирается забрать эвакуатор.
"Жесткая авария на проспекте Аль-Фараби", - сказано в описании к посту.
В пресс-службе Департамента полиции Астаны прокомментировали ДТП.
"Водитель автомобиля Chevrolet Cobalt на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Кекильбаева выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Chevrolet Onix.
Пострадавших в результате ДТП нет. Материалы направлены в СМАС г. Астаны", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в полиции.
Напомним, в начале текущего года резонансное ДТП с участием такси произошло в Костанае. Тогда водитель такси, спасая свою жизнь от напавшего на него с ножом пассажира, врезался в патрульную машину полицейских в Костанае.
Ранее мы писали, что делать, если во время поездки на такси вы попали в ДТП. Сообщалось, что в подобных случаях пассажиры имеют право на компенсацию.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших /112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2187089-zhestkaya-avariya-dtp-s-uchastiem-taksi-proizoshlo-v-astane/