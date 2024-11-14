"Жесткая авария": ДТП с участием такси произошло в Астане

В Астане на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Кекильбаева произошло ДТП с участием такси. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Astanovka98 опубликовали кадры ДТП, которое произошло в столице. На фото к посту запечатлены последствия ДТП.

Так, судя по фото, одним из участников аварии стал автомобиль службы такси, у которого заметно пострадала передняя часть. Также на фото видно, как другой автомобиль собирается забрать эвакуатор.

"Жесткая авария на проспекте Аль-Фараби", - сказано в описании к посту.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны прокомментировали ДТП.

"Водитель автомобиля Chevrolet Cobalt на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Кекильбаева выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Chevrolet Onix.

Пострадавших в результате ДТП нет. Материалы направлены в СМАС г. Астаны", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в полиции.

Напомним, в начале текущего года резонансное ДТП с участием такси произошло в Костанае. Тогда водитель такси, спасая свою жизнь от напавшего на него с ножом пассажира, врезался в патрульную машину полицейских в Костанае.

Ранее мы писали, что делать, если во время поездки на такси вы попали в ДТП. Сообщалось, что в подобных случаях пассажиры имеют право на компенсацию.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших /112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.