Число полицейских патрулей увеличили в Алматы

В полицию Алматы менее чем за 12 часов поступило 52 вызова о ДТП, в 18 из них есть пострадавшие, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции города.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы сообщили, что в связи с ухудшением погоды увеличилось количество патрулей в городе.

"В дежурные сутки на охрану общественного порядка и обеспечение дорожной безопасности задействованы 611 полицейских на 262 патрульных автомобилях. В период с 20 часов вечера до 6 часов утра в Центр оперативного управления поступили 52 вызова о дорожно-транспортных происшествиях, 18 из них с пострадавшими", - сообщил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Тимур Ногайбаев.

Также спикер призвал водителей быть предельно внимательными, не превышать скоростной режим, не нажимать резко на педаль тормоза, и заранее предупреждать других участников дорожного движения о совершаемом маневре.

Напомним, накануне в ДП Алматы также обратились к водителям с просьбой подготовить автомобили к зиме и "проявлять водительскую культуру". Сообщалось, что с начала года в Алматы произошло 4 815 ДТП, выявлено более 400 тыс. нарушений ПДД.

Также связи с непогодой в регионах Казахстана в МВД обратились к участникам дорожного движения и порекомендовали быть бдительными.

В МЧС ранее давали рекомендации автомобилистам о том, как подготовить автомобиль к зиме:

менять летние шины на зимние;

не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.