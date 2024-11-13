Сильный снегопад пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни, с 14 по 16 ноября. В некоторых регионах Казахстана ожидается сильный снег, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как сообщили специалисты метеослужбы, под влиянием антициклона в середине недели на западе страны, а затем и на юге, 15-16 ноября на юго-востоке, 16 ноября в центре, на востоке и северо-востоке республики прогнозируется погода без осадков.

Но при этом в северной половине и на юго-востоке республики сохранится снежная погода, на севере - с метелями.

15-16 ноября на западные регионы постепенно будет смещаться ложбина циклона, с которой ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также гололед.

Сильный снег прогнозируется ночью 14 ноября на юго-востоке страны.

Кроме того, по республике ожидаются туманы и порывистый ветер.

Повышение температуры воздуха ночью ожидается на западе до +1…+10 градусов, на северо-западе и севере - до -2…-11 градусов, в центре - до -5…-13 градусов, на востоке - до -5…-18 градусов, на юге - до -2…-10 градусов, на юго-востоке страны - понижение ночью до -2…-13 градусов.

Стоит отметить, что ранее акимат Алматы обратился к горожанам с предупреждением из-за ожидающейся непогоды. Коммунальные службы переведены на усиленный режим.

"В период осадков возможны гололедные явления, в связи с чем просим автолюбителей переоборудовать автомобили на зимние автошины и строго соблюдать скоростной режим, рядность и дистанцию движения, пешеходов - соблюдать меры предосторожности", - предупредили власти города.

Напомним также, что непогода наблюдается в ряде регионов - на 13 ноября в большинстве областей из-за ухудшения погодных условий было объявлено штормовое предупреждение.