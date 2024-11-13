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Эзотерика

Почти 5 тыс. ДТП: полиция Алматы обратилась к водителям города

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Патрульное авто
Патрульное авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Водителей из Алматы попросили подготовить автомобили к зиме и "проявлять водительскую культуру", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД Polisia.kz.

По данным МВД, с начала года в Алматы произошло 4 815 ДТП, выявлено более 400 тыс. нарушений ПДД. Кроме того, более 2 тыс. водителей задержали за управление автомобилем в состоянии опьянения.

"Вышеприведенная статистика вызывает обоснованную обеспокоенность и тревогу. Дисциплина некоторых участников дорожного движения по-прежнему оставляет желать лучшего. В связи с этим полиция Алматы усилила праворазъяснительную и профилактическую работу. Приоритетом является профилактика детского травматизма", - сообщил заместитель начальника ДП Алматы Ержан Узабаев.

Кроме того, полиция призывает автолюбителей подготовить свои автомобили к зимнему сезону.

"В условиях ухудшения погодных условий мы настоятельно призываем участников дорожного движения усиливать меры безопасности. Это обращение в первую очередь адресовано водителям, управляющим транспортными средствами повышенной опасности. Они должны неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, проявлять водительскую культуру и усиливать внимательность.

Ухудшение погодных условий, как правило, сказывается на дорожной обстановке в целом. Поэтому призываем автолюбителей заранее подготовить свои транспортные средства к зиме. Это обращение сейчас очень актуально и поможет избежать трагедий на дорогах", - добавил Узабаев.

Напомним, ранее в МВД сообщали, что ежегодно в ДТП по Казахстану погибает более 2 тыс. человек, свыше 19 тыс. получают различные травмы.

Недавно в связи с непогодой в регионах Казахстана в МВД обратились к участникам дорожного движения и порекомендовали быть бдительными.

В МЧС ранее давали рекомендации автомобилистам о том, как подготовить автомобиль к зиме:

  • менять летние шины на зимние;
  • не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
  • соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186949-pochti-5-tys-dtp-policiya-almaty-obratilas-k-voditelyam-goroda/

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