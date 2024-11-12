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По сетчатке глаза или отпечатку: казахстанцы будут проходить биометрию перед полетом

Опубликовано:

Биометрия
Биометрия. Иллюстративное фото: freepik.com

Вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в кулуарах Digital Transport Day рассказал о внедрении биометрии в сфере гражданской авиации в Казахстане в 2025-м году, передает корреспондент NUR.KZ.

"В сфере гражданской авиации – планируется внедрение биометрии. У нас оборудование уже закуплено, ведется его пуско-наладка, после мы будем его интегрировать с программой Egov МЦРИАП, и с помощью биометрии: отпечатка пальцев, сетчатки глаза – будем проходить зону досмотра. Мы планируем (внедрить это – прим. ред.) до конца 2024 года, но в связи с задержками поставки оборудования переносим на первое полугодие 2025 года.

Это для пассажиров. Вы зарегистрировались (на рейс – прим. авт.) онлайн, далее вы выбираете – по документу или по биометрии (пройти проверку – прим. авт.). Подходите к оборудованию – сетчатку глаза либо палец прикладываете, он считывает, подтверждает вашу личность, и вы проходите", - сообщил вице-министр.

Он добавил, что это станет альтернативой предъявлению удостоверения личности на досмотре перед полетом.

Также, по словам вице-министра транспорта, доступа к этим персональным данным ни у кого не будет.

"Вы когда нажимаете – запрос идет в Egov, там только подтверждение: да, это вы, или нет, не вы. Это как в банк вы приходите, у вас согласие для обработки персональных данных, тут так же", - добавил Максат Калиакпаров.

Напомним, в июне в Казахстане ввели обязательную проверку биометрии перед оформлением кредита в Интернете. По правилам процесс прохождения проверки будет иметь защиту от фейков. Это значит, что оформить кредит при помощи чужой фотографии или видеозаписи человека не получится. Статичные изображения приниматься не будут, а человек при проверке обязан будет совершать уникальные движения.

В июле в Сети появился проект приказа, в соответствии с которым снятие отпечатков пальцев у детей могут начать проводить с 12 лет.

В сентябре стало известно, что систему распознавания лиц могут внедрить в общежитиях казахстанских вузов.

Также в сентябре текущего года депутат мажилиса Екатерина Смышляева заявила о нарушении закона при сборе и хранении биометрических данных и предложила не ущемлять граждан, которые не хотят ее использовать.

Добавим, согласно информации в ИПС "Әділет", биометрические данные - это персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186406-po-setchatke-glaza-ili-otpechatku-kazahstancy-budut-prohodit-biometriyu-pered-poletom/

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