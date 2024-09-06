Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Биометрию могут ввести в общежитиях казахстанских вузов

Опубликовано:

Биометрия
Биометрия. Иллюстративное фото: sinology/Getty Images

Минпросвещения опубликовало на сайте "Открытые НПА" проект приказа по вопросам обеспечения студентов местами в общежитиях, согласно которому в этих учреждениях могут ввести биометрию, передает NUR.KZ.

Отмечается, что проект приказа разработан в целях исполнения рекомендаций, содержащихся в заключении Высшей аудиторской палаты к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год по вопросам размещения госзаказа на обеспечение студентов местами в общежитиях, в части регламентации и детализации требований по времени проживания студентов в общежитиях.

Проектом предусматривается прогнозирование потребности ТиПО местами в общежитиях, регламентация и детализация требований по времени проживания студентов в общежитии в месяц для ежемесячного учета количества фактически проживающих.

Среди нововведений также - введение альтернативной системы контроля и управления доступом - биометрической идентификации (Face ID) для студентов, проживающих в общежитии. Это делается с целью недопущения случаев использования пропусков студентов другими людьми.

Согласно проекту документа, мониторинг фактически занятых студентами мест в общежитии осуществляется оператором путем получения сведений из:

  • информационной системы "Национальная образовательная база данных" в части подтверждения отнесения проживающих в общежитии к категории студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования;
  • государственной базы данных "Физические лица" в части получения актуальных и достоверных сведений о проживающих в общежитии студентах, в том числе об их регистрации по месту жительства, за исключением иностранцев и лиц без гражданства;
  • информационной системы "StudDom", принадлежащей оператору, интегрированной с устройством(ами), ограничивающим(ими) свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, в части получения сведений о проживании в соответствующем общежитии студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования.

"При необходимости дополнительных сведений по фактическому проживанию студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования, оператором осуществляется выборочный обзвон проживающих в общежитии. При этом, система контроля и управления доступом устройства, ограничивающего свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, обеспечивает использование карточной идентификации или биометрической идентификации (Face ID)", - отмечается в проекте документа.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 20 сентября 2024 года.

Напомним, в июне в Казахстане ввели обязательную проверку биометрии перед оформлением кредита в Интернете. По правилам процесс прохождения проверки будет иметь защиту от фейков. Это значит, что оформить кредит при помощи чужой фотографии или видеозаписи человека не получится. Статичные изображения приниматься не будут, а человек при проверке обязан будет совершать уникальные движения.

Ранее мы также писали, что биометрические данные собираются требовать с граждан при получении услуг сотовой связи.

Также в июле в Сети появился проект приказа, в соответствии с которым снятие отпечатков пальцев у детей могут начать проводить с 12 лет.

Добавим, что согласно информации в ИПС "Әділет", что биометрические данные - персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2158230-biometriyu-mogut-vvesti-v-obshchezhitiyah-kazahstanskih-vuzov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie