Биометрию могут ввести в общежитиях казахстанских вузов

Минпросвещения опубликовало на сайте "Открытые НПА" проект приказа по вопросам обеспечения студентов местами в общежитиях, согласно которому в этих учреждениях могут ввести биометрию, передает NUR.KZ.

Отмечается, что проект приказа разработан в целях исполнения рекомендаций, содержащихся в заключении Высшей аудиторской палаты к отчету правительства об исполнении республиканского бюджета за 2023 год по вопросам размещения госзаказа на обеспечение студентов местами в общежитиях, в части регламентации и детализации требований по времени проживания студентов в общежитиях.

Проектом предусматривается прогнозирование потребности ТиПО местами в общежитиях, регламентация и детализация требований по времени проживания студентов в общежитии в месяц для ежемесячного учета количества фактически проживающих.

Среди нововведений также - введение альтернативной системы контроля и управления доступом - биометрической идентификации (Face ID) для студентов, проживающих в общежитии. Это делается с целью недопущения случаев использования пропусков студентов другими людьми.

Согласно проекту документа, мониторинг фактически занятых студентами мест в общежитии осуществляется оператором путем получения сведений из:

информационной системы "Национальная образовательная база данных" в части подтверждения отнесения проживающих в общежитии к категории студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

государственной базы данных "Физические лица" в части получения актуальных и достоверных сведений о проживающих в общежитии студентах, в том числе об их регистрации по месту жительства, за исключением иностранцев и лиц без гражданства;

информационной системы "StudDom", принадлежащей оператору, интегрированной с устройством(ами), ограничивающим(ими) свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, в части получения сведений о проживании в соответствующем общежитии студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования.

"При необходимости дополнительных сведений по фактическому проживанию студентов организаций технического и профессионального, послесреднего образования, оператором осуществляется выборочный обзвон проживающих в общежитии. При этом, система контроля и управления доступом устройства, ограничивающего свободный проход людей (вход или выход) в соответствующее общежитие, обеспечивает использование карточной идентификации или биометрической идентификации (Face ID)", - отмечается в проекте документа.

Проект приказа вынесен на публичное обсуждение до 20 сентября 2024 года.

Напомним, в июне в Казахстане ввели обязательную проверку биометрии перед оформлением кредита в Интернете. По правилам процесс прохождения проверки будет иметь защиту от фейков. Это значит, что оформить кредит при помощи чужой фотографии или видеозаписи человека не получится. Статичные изображения приниматься не будут, а человек при проверке обязан будет совершать уникальные движения.

Ранее мы также писали, что биометрические данные собираются требовать с граждан при получении услуг сотовой связи.

Также в июле в Сети появился проект приказа, в соответствии с которым снятие отпечатков пальцев у детей могут начать проводить с 12 лет.

Добавим, что согласно информации в ИПС "Әділет", что биометрические данные - персональные данные, которые характеризуют физиологические и биологические особенности субъекта персональных данных, на основе которых можно установить его личность.