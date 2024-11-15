Песня Абая "Бойы бұлғаң" вошла в мировой альбом проекта International Artists Project

Вдохновленная идеей объединить мир через музыку, легендарная песня Абая "Бойы бұлғаң" стала частью мирового альбома, созданного международным музыкальным проектом International Artists Project.

Основатель проекта, американский продюсер Брэндон Беквит, поставил перед собой цель собрать артистов со всего мира, чтобы их голоса, звучащие на разных языках и в самых разных жанрах, несли общее послание о мире и гармонии.

Результатом 14-месячной работы стал альбом The World Album, включающий 158 композиций на 64 языках из 157 стран мира и охватывающий 104 музыкальных жанра.

Творчество Абая Кунанбаева, как символ культурного наследия Казахстана, представлено в альбоме в исполнении казахстанских музыкантов — продюсера и общественного деятеля Даны Орманбаевой и лауреата международных музыкальных конкурсов Мади Сыздыкова.

Аранжировка создана талантливым композитором Едылжаном Габбасовым и передает глубину и уникальность казахской мелодии в гармонии с мировыми мотивами.

The World Album — это не просто музыкальный сборник, а мощное напоминание о том, что, несмотря на разницу культур и языков, музыка способна объединить людей в стремлении к миру и согласию.

Каждый исполнитель сохраняет за собой авторские права и гонорары с рекомендацией использовать часть средств на благотворительные или социальные инициативы в своей стране.

Проект, объединивший голоса со всех уголков планеты, создает уникальную возможность для культурного диалога, поддерживая дух единства, согласия и надежды на светлое будущее для всех народов мира.

The World Album доступен на всех музыкальных платформах по ссылке: https://project.lnk.to/release