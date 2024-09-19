Минобороны Казахстана наделили новыми функциями

Новые изменения и дополнения касательно функций министерства обороны Казахстана вступили в силу – соответствующее постановление опубликовано в эталонном контрольном банке НПА РК, передает NUR.KZ.

Стоит отметить, что новые функции связаны со срочной службой, государственными секретами, образовательными льготами и безопасностью.

Теперь министерство обороны РК:

утверждает правила организации и обеспечения противопожарной защиты в Вооруженных силах;

утверждает правила присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для радиоэлектронных средств в целях обеспечения нужд обороны и безопасности государства по согласованию с уполномоченным органом по защите государственных секретов;

утверждает правила по организации проектирования, внедрения, сопровождения и производства криптографических средств защиты сведений, составляющих государственные секреты, в Вооруженных силах республики по согласованию с уполномоченным органом по защите государственных секретов;

утверждает правила гидрометеорологического обеспечения Вооруженных сил;

утверждает инструкцию по размещению подразделений противовоздушной обороны в Вооруженных силах;

утверждает инструкцию по организации деятельности служб в Вооруженных силах;

согласовывает правила обмена сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также их увольнении, наличии либо отсутствии банковского займа, микрокредита, предоставлении отсрочки платежа по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита, утверждаемые уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (введен в действие с 20 августа 2024 года);

утверждает правила по военно-прикладным видам спорта Вооруженных сил;

утверждает инструкцию по изготовлению, хранению печатей, штампов и пользованию ими в воинских частях, учреждениях и организациях Вооруженных сил;

утверждает инструкцию по беспарашютному десантированию в Вооруженных силах;

утверждает инструкцию по горной подготовке в Вооруженных силах;

участвует в реализации единой государственной языковой политики;

утверждает инструкцию по проведению внутриведомственной проверки и оценки служебной деятельности воинских частей и учреждений в Вооруженных силах;

утверждает инструкцию по организации и обеспечению хранения военного имущества на центральных, региональных флотских и войсковых складах Вооруженных сил;

заключает меморандумы, необходимые для выполнения возложенных на министерство обороны задач и функций;

утверждает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения;

утверждает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в организации высшего или послевузовского образования по образовательным программам высшего образования в пределах квот, установленных законодательством республики, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования, по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Помимо этого некоторые положения были изложены в новой редакции.

Согласно изменениям, Минобороны:

утверждает правила подготовки специалистов военной медицины Вооруженных сил по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения;

по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию утверждает правила оказания услуг государственным учреждением Вооруженных сил РК, специализирующимся в сфере оказания медицинских услуг (помощи) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, соответствующих их уставным целям и не относящихся к их основной деятельности, и использования денег от реализации таких услуг;

утверждает правила вноса, выноса и использования технических средств личного и служебного пользования (абонентских устройств сотовой связи и мобильных устройств) в министерстве и Вооруженных силах;

утверждает правила выдачи удостоверений ветеранам Великой Отечественной войны;

утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа перечень товаров (продукции) военного назначения, товаров двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения, закупаемых в рамках государственного оборонного заказа.

утверждает правила мобилизационного развертывания Вооруженных сил;

утверждает инструкцию по ведению войскового (корабельного) хозяйства в Вооруженных силах;

определяет обязанности и полномочия должностных лиц министерства, структурных подразделений, главнокомандующих видами, командующего силами специальных операций, командующих родами войск и войсками региональных командований Вооруженных сил.

Напомним, что осенний призыв начался в сентябре в Казахстане, он продлится до конца декабря текущего года.

В ходе осенней призывной кампании ряды казахстанской армии пополнят свыше 20 тыс. новобранцев, отметили в ведомстве.

Будут укомплектованы подразделения Вооруженных сил (9 933 новобранца), Национальной гвардии (6 822), Пограничной службы КНБ (3 200), МЧС (317) и Службы государственной охраны (290).

Также отметим, что в Казахстане опубликована петиция с предложением повысить призывной возраст солдат-срочников с 18 до 20 лет.

Стоит отметить, что Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны поручил обеспечить железную дисциплину в армии.