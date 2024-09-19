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Минобороны Казахстана наделили новыми функциями

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Здание Министерства обороны
Здание Министерства обороны. Иллюстративное фото: Минобороны РК

Новые изменения и дополнения касательно функций министерства обороны Казахстана вступили в силу – соответствующее постановление опубликовано в эталонном контрольном банке НПА РК, передает NUR.KZ.

Стоит отметить, что новые функции связаны со срочной службой, государственными секретами, образовательными льготами и безопасностью.

Теперь министерство обороны РК:

  • утверждает правила организации и обеспечения противопожарной защиты в Вооруженных силах;
  • утверждает правила присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов) для радиоэлектронных средств в целях обеспечения нужд обороны и безопасности государства по согласованию с уполномоченным органом по защите государственных секретов;
  • утверждает правила по организации проектирования, внедрения, сопровождения и производства криптографических средств защиты сведений, составляющих государственные секреты, в Вооруженных силах республики по согласованию с уполномоченным органом по защите государственных секретов;
  • утверждает правила гидрометеорологического обеспечения Вооруженных сил;
  • утверждает инструкцию по размещению подразделений противовоздушной обороны в Вооруженных силах;
  • утверждает инструкцию по организации деятельности служб в Вооруженных силах;
  • согласовывает правила обмена сведениями о призванных на срочную воинскую службу военнослужащих, а также их увольнении, наличии либо отсутствии банковского займа, микрокредита, предоставлении отсрочки платежа по договору банковского займа, договору о предоставлении микрокредита, утверждаемые уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (введен в действие с 20 августа 2024 года);
  • утверждает правила по военно-прикладным видам спорта Вооруженных сил;
  • утверждает инструкцию по изготовлению, хранению печатей, штампов и пользованию ими в воинских частях, учреждениях и организациях Вооруженных сил;
  • утверждает инструкцию по беспарашютному десантированию в Вооруженных силах;
  • утверждает инструкцию по горной подготовке в Вооруженных силах;
  • участвует в реализации единой государственной языковой политики;
  • утверждает инструкцию по проведению внутриведомственной проверки и оценки служебной деятельности воинских частей и учреждений в Вооруженных силах;
  • утверждает инструкцию по организации и обеспечению хранения военного имущества на центральных, региональных флотских и войсковых складах Вооруженных сил;
  • заключает меморандумы, необходимые для выполнения возложенных на министерство обороны задач и функций;
  • утверждает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в высшие военные, специальные учебные заведения;
  • утверждает правила конкурсного отбора военнослужащих срочной службы для получения образовательных льгот на поступление в организации высшего или послевузовского образования по образовательным программам высшего образования в пределах квот, установленных законодательством республики, за исключением образовательных программ медицинского, фармацевтического и педагогического образования, по согласованию с уполномоченным органом в области науки и высшего образования. 

Помимо этого некоторые положения были изложены в новой редакции.

Согласно изменениям, Минобороны:

  • утверждает правила подготовки специалистов военной медицины Вооруженных сил по согласованию с уполномоченным органом в области здравоохранения;
  • по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию утверждает правила оказания услуг государственным учреждением Вооруженных сил РК, специализирующимся в сфере оказания медицинских услуг (помощи) в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования, соответствующих их уставным целям и не относящихся к их основной деятельности, и использования денег от реализации таких услуг;
  • утверждает правила вноса, выноса и использования технических средств личного и служебного пользования (абонентских устройств сотовой связи и мобильных устройств) в министерстве и Вооруженных силах;
  • утверждает правила выдачи удостоверений ветеранам Великой Отечественной войны;
  • утверждает по согласованию с уполномоченным органом в области оборонной промышленности и государственного оборонного заказа перечень товаров (продукции) военного назначения, товаров двойного назначения (применения), работ военного назначения и услуг военного назначения, закупаемых в рамках государственного оборонного заказа.
  • утверждает правила мобилизационного развертывания Вооруженных сил;
  • утверждает инструкцию по ведению войскового (корабельного) хозяйства в Вооруженных силах;
  • определяет обязанности и полномочия должностных лиц министерства, структурных подразделений, главнокомандующих видами, командующего силами специальных операций, командующих родами войск и войсками региональных командований Вооруженных сил.

Напомним, что осенний призыв начался в сентябре в Казахстане, он продлится до конца декабря текущего года.

В ходе осенней призывной кампании ряды казахстанской армии пополнят свыше 20 тыс. новобранцев, отметили в ведомстве.

Будут укомплектованы подразделения Вооруженных сил (9 933 новобранца), Национальной гвардии (6 822), Пограничной службы КНБ (3 200), МЧС (317) и Службы государственной охраны (290).

Также отметим, что в Казахстане опубликована петиция с предложением повысить призывной возраст солдат-срочников с 18 до 20 лет.

Стоит отметить, что Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны поручил обеспечить железную дисциплину в армии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2163291-minoborony-kazahstana-nadelili-novymi-funkciyami/

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