"Выход на пенсию – не приговор": депутат обвинил Минтруда в дискриминации по возрасту

На заседании мажилиса депутат Айдос Сарым попросил министра труда и соцзащиты Светлану Жакупову не делать высказываний о пенсионерах, создающих социальную напряженность, передает корреспондент NUR.KZ.

"Уважаемая Светлана Кабыкеновна! Ваше предложение о приостановлении пенсионных выплат работающим пенсионерам вызвало серьезные опасения. Такая мера противоречит Конституции РК, гарантирующей право на труд и социальное обеспечение.

Следует отметить, что выход на заслуженный отдых не является для любого нашего гражданина смертельным приговором. Каждый гражданин Казахстана имеет право честно работать и после достижения пенсионного возраста, иначе как нам решать вопросы, связанные с нехваткой профессиональных учителей, врачей и иных категорий профессионалов?", - заявил депутат Айдос Сарым.

Он напомнил, что в Казахстане наблюдается острый кадровый кризис и отток рабочей силы за рубеж. При этом решение Минтруда о легализации увольнения пенсионеров противоречит международным трудовым стандартам.

"Аргумент о том, что пенсионеры "отбирают" рабочие места у молодежи, неконструктивен.

Также, поспешное решение Минтруда в 2015 году о легализации увольнения пенсионеров противоречит международным трудовым стандартам. Оно узаконило возрастную дискриминацию и демонстрирует неготовность чиновников к взвешенным решениям, особенно в таких чувствительных вопросах, как права пенсионеров.

В этой связи призываю вас в будущем не допускать высказываний, создающих социальную напряженность", - добавил депутат.

Напомним, в начале ноября глава Минтруда Светлана Жакупова на встрече с журналистами рассказала о предложениях по изменению пенсионной системы. В частности, речь шла о приостановке выплаты трудящимся пенсионерам.

Однако предложение министра труда и социальной защиты населения встретило критику со стороны аналитиков - подобное решение, по их мнению, будет нарушать права казахстанцев, работающих в пенсионном возрасте.

Сегодня на брифинге кабмина Жакупова заявила, что ее слова "вырвали из контекста". Она пояснила, что предлагала дать работающим казахстанцам выбор, выходить ли на пенсию при наступлении пенсионного возраста, или отложить этот выход - в таком случае пенсия начисляться не будет. Министр также заверила, что без предупреждения казахстанского общества никто не будет принимать решения.