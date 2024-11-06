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Эзотерика

"За шапалак ребенка не заберут": в МВД высказались о передаче детей приемным семьям

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Родители держат ребенка за руки
Ребенок с родителями. Иллюстративное фото: pixabay.com

На заседании мажилиса, при обсуждении законопроекта по вопросам образования и защиты прав детей, была поднята тема правила передачи детей в Казахстане в приемные семьи, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Татьяна Савельева отметила, что правила передачи детей в Казахстане в приемные семьи вызвали резонанс.

"У депутатов возникли вопросы в части передачи детей в приемные семьи. Обсуждение данного вопроса вызвало широкую дискуссию, потому что понятие "трудная жизненная ситуация", и "дети, нуждающиеся в специальных социальных услугах" - достаточно широкое, и возможны различные толкования. Как проработаны данные вопросы в рамках законопроекта, и какие категории детей подлежат передаче в приемные семьи", - уточнила на обсуждении депутат Татьяна Савельева.

Глава Минпросвещения Гани Бейсембаев сообщил, что речь идет о детях, которые остались в трудной жизненной ситуации, либо остались без родителей, либо подверглись насилию, а также о беспризорных детях.

Замглавы МВД Игорь Лепеха добавил, что основания, по которым ребенка могут забрать из семьи, указаны в статье 133 Социального кодекса. Также есть приказ МВД, Минздрава, Минтруда, а также Минпросвета, где прописаны критерии оценки жестокого обращения с ребенком.

Он добавил, что понимает подтекст вопроса о передаче детей в приемные семьи в Казахстане.

"Здесь четко указаны все параметры, полностью расписаны основания, когда мы можем признать ребенка подвергшимся жестокому обращению. Это такие серьезные вещи, как причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев, иные насильственные действия, умышленное причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью. Также в эту категорию попадают дети, которые стали жертвами торговли людьми. (…)

Я понимаю подтекст этого вопроса. Когда обсуждался этот законопроект, очень много было со стороны общественности мнений, что шлепки, легкий вред здоровью будут основанием для лишения родительских прав и отнятия ребенка.

Сами по себе эти вещи не являются критериями жестокого обращения, но, если они идут в совокупности с другими факторами, то будут рассматриваться. То есть, угрозы, что, как там говорили, за шапалаки ребенка у родителей сразу немедленно заберут ребенка - абсолютно нет", - заявил замглавы МВД.

Напомним, 16 июня текущего года вступил в силу Закон о защите прав женщин и безопасности детей, который Касым-Жомарт Токаев подписал еще 15 апреля. При этом обсуждение законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей" в Казахстане велось с конца января.

При этом, неоднократно появлялись слухи про нормы в данном законопроекте, якобы делающие возможным изъятие детей из семей. В апреле, перед принятием закона, сразу несколько спикеров на заседании сената опровергали эту информацию.

А еще раньше вице-министр просвещения Едил Оспан отвечал, предусмотрены ли в новом законе о противодействии бытовому насилию нормы об изъятии детей из семей. Он подчеркивал, что в правительстве хотят, чтобы дети воспитывались в семьях, а институты детей-сирот были со временем изжиты из казахстанского общества.

Также в Минпросвещения обращались к казахстанским родителям в связи с распространением информации касательно того, что госорганы якобы смогут отбирать детей из семей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183757-za-shapalak-rebenka-ne-zaberut-v-mvd-vyskazalis-o-peredache-detey-priemnym-semyam/

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