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Минпросвещения обратилось к родителям казахстанских детей

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Родители с ребенком стоят на кухне
Родители. Иллюстративное фото: pexels.com

В связи с распространением информации касательно того, что госорганы якобы смогут отбирать детей из семей, в Министерстве просвещения обратились к казахстанцам, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Видеообращение вице-министра просвещения Едиля Оспана опубликовано в Telegram-канале ведомства.

"В настоящее время в парламенте рассматриваются законопроекты по вопросам защиты прав женщин и детей.

В последнее время распространяется недостоверная информация о нормах, якобы позволяющих государственным органам отбирать детей из семей. Официально заявляем: данная информация не соответствует действительности.

В рассматриваемых законопроектах и других нормативно-правовых актах, находящихся в парламенте, нет ни одной нормы, позволяющей отбирать детей из семей", - отметил Едил Оспан.

По словам вице-министра, политика государства направлена на защиту детей и сохранение семьи.

"Сегодня государством принимаются комплексные меры, направленные на поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это помощь в рамках работы комиссий по делам несовершеннолетних, открытие центров психологической поддержки и центров поддержки семьи.

Уважаемые родители, убедительно просим не верить различным фейкам, а доверять только официальным источникам информации", - подытожил вице-министр.

Напомним, в конце января депутаты мажилиса приняли в работу проект закона по вопросам обеспечения безопасности женщин и детей в Казахстане. Как отметил мажилисмен Асхат Аймагамбетов, документ был разработан депутатами мажилиса и соответствует поручению главы государства по ужесточению ответственности за насилие в семье.

Еще одна норма законопроекта касается преступлений против детей.

Так, на одном из заседаний в мажилисе депутат Сергей Пономарев сообщил, что в соцсетях относительно законопроекта высказывается мнение, что якобы документ содержит нормы ювенальной юстиции, когда допускается беспрепятственный доступ в семью, и ребенка могут забрать для передачи в детский дом. Он поинтересовался, есть ли в законопроекте такие нормы.

Тогда же вице-министр просвещения пояснил, что в новом законе о противодействии бытовому насилию нет нормы об изъятии детей из семей.

Позже в Минпросвещения официально опровергли информацию о разрабатываемых нормах в Казахстане, согласно которым детей якобы могут забрать из их семей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074356-minprosvescheniya-obratilos-k-roditelyam-kazahstanskih-shkolnikov/

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