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"Боюсь отдавать туда внуков": депутат заявил, что детсады в Казахстане открывают "все кому не лень"

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Едил Жанбыршин
Едил Жанбыршин. Кадр из видео: youtube.com/@mazhilis_kz

Депутат Едил Жанбыршин на заседании мажилиса заявил, что боится отдавать своих внуков в детский сад в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Об этом Жанбыршин заявил при обсуждении законопроекта по вопросам образования и защиты прав детей.

"Что для нас важно в детских садах? - Кто воспитывает детей, кто их обучает, посредством каких программ и при каких условиях. Я сам, когда был акимом, первым делом занялся вопросом детских садов. Тогда я обратил внимание, что нет методик образования. Те, кто стоял в очереди (в детский сад - прим. ред.), не могли попасть туда - это показывает слабый контроль. Если будут усилены требования, будет и качество.

Сейчас все кому не лень открыли уже детские сады. Вы можете наблюдать, что это - лица, которые не имеют образования, не имеют понимания в педагогике. И в первую очередь мы говорим о лицензии (для всех детских садов - прим. ред.). Для чего это нужно? Я уже отметил, что, защищая интересы бизнеса, нельзя забывать о детях. Воспитание и знание детей - это не бизнес. (…) В первую очередь должны защищаться права детей из детских садов", - заявил Едил Жанбыршин.

Он добавил, что во всех объектах, занимающихся воспитание и образованием, Генпрокуратурой должны проводиться проверки.

"Я сам лично боюсь, например, отдавать своих внуков в детские сады. Завтра какое образование они получат? Я же не знаю, какой работник там работает. Я не знаю, что может случиться", - заявил Жанбыршин, добавив, что поддерживает законопроект.

В апреле текущего года сообщалось, что в школах и детских садах Казахстана теперь будут проходить внеплановые проверки без предварительного предупреждения. Такая норма заложена в новом законе.

После этого стало известно, что казахстанцы тратят на детсады больше, чем на обучение в университете. Также мы писали, что в Казахстане реформируют принцип субсидирования детсадов. Среди новшеств - возможность свободного перевода ребенка с одного детсада в другой.

Недавно родители детей, занимающихся в дошкольных учреждениях, запустили петицию против пилотного проекта системы биометрической аутентификации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183744-boyus-otdavat-tuda-vnukov-deputat-zayavil-chto-detsady-v-kazahstane-otkryvayut-vse-komu-ne-len/

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