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Дождь с переходом в мокрый снег обещают алматинцам: акимат сделал заявление

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Снег в Алматы
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В Алматы в ближайшие дни ожидаются дожди с переходом в мокрый снег. Акимат сделал предупреждение водителям, также по городу усилили меры безопасности, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Сегодня в Алматы в течение дня будет идти дождь. Осадки прогнозируются с перерывами до 8 ноября. В ночь с 6 на 7 ноября ожидается мокрый снег с понижением температуры воздуха до +2 градусов.

Для ликвидации подтоплений и гололедных явлений по городу задействовано 490 ед. коммунальной спецтехники и 1120 дорожных рабочих.

Вечером 6 ноября по территории Алматы запланировано дежурство 160 пескоразбрасывателей. Акимат рекомендовал водителям заменить шины на зимние, а также соблюдать осторожность на дорогах.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Температура днем - +14…+16 градусов.

6 ноября - облачно, ночью прогнозируют дождь, со второй половины дня - дождь с увеличением интенсивности. 7 ноября - тоже облачно, ночью и утром - дождь с переходом в мокрый снег. Температура воздуха ночью и днем - 2-4 градуса тепла.

Ранее мы писали о погоде на неделю в Алматы. Так, 8 ноября ожидается снег, в выходные - пасмурная и облачная погода. Температура воздуха снизится до 2-5 градусов со знаком плюс.

В целом по Казахстану в ближайшие дни ожидается неустойчивая погода. В ряде регионов синоптики прогнозируют морозы. В связи с этим МВД обратилось к казахстанцам с призывом соблюдать пожарную безопасность. В ведомстве отметили, что сильные морозы могут способствовать увеличению количества техногенных пожаров.

Также были даны рекомендации:

  • своевременно очищайте дымоходы и ремонтируйте печи;
  • не эксплуатируйте неисправные отопительные приборы и газовое оборудование;
  • не оставляйте детей одних без присмотра взрослых.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183246-dozhd-s-perehodom-v-mokryy-sneg-obeshchayut-almatincam-v-blizhayshie-dni/

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