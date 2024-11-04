Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Снег и дождь обещают в Алматы на этой неделе

Опубликовано:

Снег в Алматы
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 4 по 10 ноября, обещают похолодание до 0 градусов, а также дожди и снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Свежая публикация по теме:
С 25 градусов до 4 градусов похолодает в Шымкенте к концу недели

4 ноября в Алматы будет пасмурно. Температура в среднем составит плюс 14 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 19 градусов, но ночью температура опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

5 ноября ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 13 градусов. Максимальная температура составит плюс 16 градусов, а минимальная – плюс 12 градусов. Скорость ветра составит до 4,8 м/с.

6 ноября обещают сильный дождь. Средняя температура – плюс 14 градусов. Днем температура поднимется до плюс 19 градусов, а ночью опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

7 ноября в Алматы обещают дождь и снег. Температура в среднем – плюс 3 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 8 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,6 м/с.

8 ноября в южной столице вновь ожидается снег. Среднесуточная температура – плюс 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 4 градусов, а ночью похолодает до 0 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

9 ноября будет пасмурно, но без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 4 градуса. Максимальная температура составит плюс 6 градусов, минимальная – плюс 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 3,1 м/с.

10 ноября, по прогнозам, будет облачно. Средняя температура составит плюс 5 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 8 градусов, но ночью похолодает до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182382-sneg-i-dozhd-obeshchayut-v-almaty-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

Создано с помощью автоматизации

Как это работает?

Мы автоматически создали данный материал при помощи алгоритма, который настроила команда разработки. После этого он был проверен редактором. Это позволяет нашей команде предоставлять важную и полезную информацию максимально оперативно. Подробности в публикации

Снег и дождь обещают в Алматы на этой неделе

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie