Снег и дождь обещают в Алматы на этой неделе

В Алматы в ближайшие 7 дней, с 4 по 10 ноября, обещают похолодание до 0 градусов, а также дожди и снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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4 ноября в Алматы будет пасмурно. Температура в среднем составит плюс 14 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 19 градусов, но ночью температура опустится до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

5 ноября ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 13 градусов. Максимальная температура составит плюс 16 градусов, а минимальная – плюс 12 градусов. Скорость ветра составит до 4,8 м/с.

6 ноября обещают сильный дождь. Средняя температура – плюс 14 градусов. Днем температура поднимется до плюс 19 градусов, а ночью опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

7 ноября в Алматы обещают дождь и снег. Температура в среднем – плюс 3 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 8 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,6 м/с.

8 ноября в южной столице вновь ожидается снег. Среднесуточная температура – плюс 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 4 градусов, а ночью похолодает до 0 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

9 ноября будет пасмурно, но без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 4 градуса. Максимальная температура составит плюс 6 градусов, минимальная – плюс 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 3,1 м/с.

10 ноября, по прогнозам, будет облачно. Средняя температура составит плюс 5 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 8 градусов, но ночью похолодает до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.