Дожди и похолодание до минус 9 градусов обещают в мегаполисах Казахстана во вторник
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Во вторник, 5 ноября, в Алматы и Шымкенте обещают дожди, а в Астане – похолодание до минус 9 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 2 градусов, ночью температура снизится до -9 градусов. Скорость ветра – 3,9 м/с.
В Шымкенте ожидается умеренный дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 18 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,2 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182967-dozhdi-i-poholodanie-do-minus-9-gradusov-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-vo-vtornik/