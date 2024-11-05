Дожди и похолодание до минус 9 градусов обещают в мегаполисах Казахстана во вторник

Во вторник, 5 ноября, в Алматы и Шымкенте обещают дожди, а в Астане – похолодание до минус 9 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 2 градусов, ночью температура снизится до -9 градусов. Скорость ветра – 3,9 м/с.

В Шымкенте ожидается умеренный дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 18 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,2 м/с.