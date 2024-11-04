Минтранспорта хотят лишить функции в сфере техосмотра в Казахстане

Министерство транспорта Казахстана намерены лишить функции в сфере технического осмотра - соответствующие изменения опубликованы в проекте постановления на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Авторы намерены внести изменения в постановление правительства "Некоторые вопросы Министерства транспорта Республики Казахстан" от 4 октября 2023 года.

В частности, предлагается исключить функцию по определению порядка ведения реестра операторов технического осмотра.

Публичное обсуждение продлится до 18 ноября текущего года.

Отметим, что технический осмотр с выдачей диагностической карты является обязательным для всех зарегистрированных и участвующих в дорожном движении на территории Казахстана автотранспортных средств. Даже иностранные механические транспортные средства и прицепы имеют такую обязанность, согласно статье 88 закона "О дорожном движении". Это нужно для обеспечения безопасности на дорогах общего пользования.

Для легковых личных автомобилей (используются не для предпринимательства) техосмотр обязателен каждые 12 месяцев. Исключение составляют машины не старше 7 лет с момента выпуска.

Ранее в Казахстане подняли вопрос о введении большого штрафа за фиктивный техосмотр - отмечалось, что в прошлом году были аннулированы сотни фальшивых "техосмотров", а также были выписаны штрафы операторам, которые их "проводили".