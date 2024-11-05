"Является естественным процессом": сейсмологи высказались о землетрясении в Алматы

Жителей Алматы и Алматинской области на фоне произошедшего в регионе землетрясения попросили доверять только официальным источникам информации, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

В Telegram-канале МЧС опубликовано обращение директора Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулета Сарсенбаева, которое он записал после сегодняшнего землетрясения в Алматы и Алматинской области.

"Эпицентр был расположен в Талгарском районе Алматинской области. Ощутимость для жителей Алматы и области составила 3-4 балла. Данное сейсмическое событие является естественным фоновым процессом для высокосейсмичного региона нашей республики.

Просим доверять только официальным источникам и не поддаваться на провокации в соцсетях и СМИ", - сказал Сарсенбаев.

Напомним, сегодня, 5 ноября, жители Алматы почувствовали подземные толчки. В МЧС сообщили, что подземные толчки ощущались и в Алматинской области.

Позже в ДЧС Алматинской области озвучили подробности: очаг землетрясения располагался в 33 км на восток от Алматы. Также стало известно об интенсивности толчков - сильнее всего они ощущались в Талгаре и Есике.

В ДЧС Алматы сообщили, что специалистами АГЭТУ "Казселезащита" проведен мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. А сотрудниками патрульной полиции Алматы был проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения, на предмет возможных повреждений - их не выявили.

Также в департаменте по ЧС южной столицы объяснили, почему сегодня во время землетрясения не сработала система оповещения. Как оказалось, сирено-речевые установки и система Mass Alert сработают полностью в автоматическом режиме при получении сигналов от сейсмодатчиков с магнитудой 5,5 балла и более.

Также отметим, что в школах Талгарского района были отменены занятия - детей перевели на "дистанционку" из-за землетрясения.

Кроме того, мы сделали подборку видео с камер наблюдения, на которые попал момент самого землетрясения: техника трясется от толчков, также слышен грохот. Одна из камер засняла, как собака испугалась происходящего во дворе частного дома.