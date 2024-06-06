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Обновлен список ЖК в Алматы, в которых не рекомендуется покупать квартиры

Опубликовано:

Макет многоквартирных домов
Макет новостроек. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Акимат Алматы обновил список ЖК, в которых не рекомендуется покупать квартиры. На сегодня список состоит из 45 жилых комплексов, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как пояснили в ведомстве, в реестр включены жилые комплексы, не имеющие полного пакета разрешительных документов на строительство либо возводимые с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

Помимо этого, в список также вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато.

По информации управления градостроительного контроля, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.

"Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по нашему справочному WhatsApp-каналу: +7 705 89 66 00", - отметили в ведомстве.

Ниже опубликованы списки ЖК, в которых, по информации акимата, не рекомендуется покупать квартиры.

Алатауский район:

  1. ЖК "Питтсбург", мкр. Дархан, ул. Сабатаева, 24;
  2. МЖК ORDA CITY, мкр. Теректы, ул. Айналмалы, уч. 183;
  3. МЖК Dostar Deluxe, мкр. Мадениет, 185/8.

Алмалинский район:

  1. ЖК Auezov Apartaments, ул. Карасай батыра, 183/19;
  2. ЖК Tole BI Residence, ул. Аносова, 103 "Б".

Наурызбайский район:

  1. ЖК Apple Park, ул. Сейдимбека, уч. 105/6;
  2. ЖК "Люксембург", мкр. Каргалы, улица Кали Надырова, уч. 71, 73, 75;
  3. ЖК "Мунартау", ул. Сейдимбека, уч. 100/2, 100/3, 100/4;
  4. Таунхаус по адресу: мкр. Карагайлы, 2-е отделение;
  5. Коттеджный городок Sofia Village, мкр. Карагайлы, АКХ Чапаево, уч. 1115/1;
  6. ЖК Flora, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган, уч. 6, 8, 10;
  7. ЖК Lantana, Большой алматинский сельский округ;
  8. ЖК "Французский дом", мкр. Карагайлы, АКХ Чапаево, уч. 426;
  9. МЖК по адресу: ул. Кенесары хана, уч. 98;
  10. Блокированный дом по адресу: мкр. Карагайлы, ул. Куралай, дом 37;
  11. ЖК Royal Time, ул. Кенесары хана, 145.

Бостандыкский район:

  1. МЖК "Баганашыл", с/т Мамыр, уч. 138/2, 138/3, 138/4, 138/5;
  2. ЖК "Швейцария", мкр. Нурлытау, уч. 1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22;
  3. Клубный дом Rich, мкр. Мирас, 24/1, 24/2;
  4. ЖК Graff, мкр. Ремизовка, пер. 7, уч. 71, 73, 75;
  5. МЖД по адресу: мкр. Ерменсай, ул. Жангир хана, 46;
  6. Клубный дом Pine Hills, мкр. Ерменсай, пер. 7, уч. 8/1;
  7. Клубный дом по адресу: мкр. Нур-Алатау, ул. К. Тауасарулы, дом 71/21;
  8. Блокированный дом по адресу: мкр. Аскар тау, ул. Жансая, 17Б;
  9. ЖК EVIM NOVO, мкр. Каргалы, ул. Кенесары хан, д. 85/3;
  10. ЖК "Баракат", мкр. Нур Алатау, ул. К. Тауасарулы, уч. 71/5, 71/6;
  11. Таунхаус по адресу: мкр. Ерменсай, ул. Жангир Хана, 39, 41;
  12. Клубный дом по адресу: мкр. Нур Алатау, ул. Баязитовой, уч. 13;
  13. Клубный дом по адресу: пр. Аль-Фараби, уч. 128/3;
  14. ЖК Montblanc, мкр. Ерменсай, переулок 7, участок 8.

Медеуский район:

  1. Клубный дом Sky Club House, ул. Фонвизина, 28;
  2. Клубный дом Priority, ул. Жамакаева, 194;
  3. ЖК по адресу: пр. Достык, 170/1;
  4. Клубный дом Maison, ул. Шашкина, 42/1;
  5. Клубный дом Demeu Residence, Горный Гигант, уч. 192;
  6. Клубный дом Pine Hill Residence, ул. 2, уч. 33;
  7. Клубный дом Alma Garden, ул. 6, уч. 7, 9;
  8. Клубный дом Chelsea Club House, ул. Сызганова, 27;
  9. ЖК Domino Life, ул. Жамакаева, 308;
  10. МЖД Monterosa, ул. Оспанова, уч. 83/26;
  11. Таунхаус по адресу: ул. 3, уч. 12;
  12. Таунхаус по адресу: ул. Оспанова, 89/10;
  13. МЖД по адресу: ул. Нурмагамбетова, 374/1, 18;
  14. Клубный дом Damac House, ул. Оспанова, 54;
  15. Клубный дом Compositor, ул. Жамакаева, 210.

Напомним, в сентябре акимат Алматы уже публиковал список нерекомендуемых для покупки недвижимости жилых комплексов. По некоторым подано исковое заявление в СМЭС на снос нескольких этажей, которые не указаны в документах. Велись судебные разбирательства.

Позже сообщалось, что акимат через суд добивается сноса жилых комплексов, возведенных незаконно.

Так, в декабре в южной столице по решению суда начали сносить незаконный жилой комплекс KHAN, расположенный по улице Витебская. Объект возводился без согласования эскизного проекта, с отсутствием авторского и технического надзоров, без заключения экспертизы и уведомления о начале строительно-монтажных работ.

В марте в южной столице начали сносить ЖК "Мечта". Судебные разбирательства по сносу объекта продолжались с 2022 года.

Наряду с этим в мегаполисе в Наурызбайском районе демонтировали двухэтажное здание, которое было возведено незаконно, без необходимых документов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2113083-obnovlen-spisok-zhk-v-almaty-v-kotoryh-ne-rekomenduetsya-pokupat-kvartiry/

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