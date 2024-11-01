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Резкое похолодание пообещали в Казахстане в первые дни ноября

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Иней на ветках
Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни, со второго по четвертое ноября. В ряде регионов ожидается резкое похолодание, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По информации метеослужбы, под влиянием атмосферных фронтальных разделов в ближайшие трое суток на большей части Казахстана ожидается неустойчивая погода.

Прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Лишь 2-3 ноября на юго-востоке, а также 3-4 ноября - на востоке страны - ожидается погода без осадков.

На западе, северо-западе, южных регионах туманы, на севере и в центре ожидается порывистый ветер и гололед.

На западе, северо-западе, севере республики к концу периода ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 0...-7, днем - до -2 ...+5 градусов.

Повышение температуры воздуха прогнозируется в центре, на востоке страны ночью до 0...+8, днем - до +8...+13 градусов, а на юге, юго-востоке страны ночью - до +3...+13, днем - до +15...+22 градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что в ноябре ожидается частая смена теплых и морозных дней с осадками в виде снега, в юго-западных, южных регионах - дождь со снегом. Порывистый ветер, с метелями, гололедами и туманами ожидаются в течение месяца. По-зимнему морозная погода прогнозируется только во второй половине месяца.

Количество осадков около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы - в северо-западной и северо-восточной половине, меньше нормы - в южных регионах страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181824-rezkoe-poholodanie-poobeshchali-v-kazahstane-v-pervye-dni-noyabrya/

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