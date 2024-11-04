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Похолодание до минус 6 градусов, дожди и снег ожидают жителей Астаны на этой неделе

Опубликовано:

Снег в Астане
Снег в Астане. Фото: NUR.KZ / Айгерим Аскарова

В Астане в ближайшие 7 дней, с 4 по 10 октября, ожидается похолодание до минус 6 градусов и осадки в виде дождя и снега. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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4 ноября в Астане обещают дождь и снег. Температура в среднем составит плюс 3 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 9 градусов, но ночью температура опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 7,9 м/с.

5 ноября будет облачно, без осадков. Температура составит около минус 1 градуса. Максимальная температура составит плюс 2 градуса, а минимальная – минус 4 градуса. Скорость ветра составит до 4,7 м/с.

6 ноября будет умеренный дождь. Средняя температура – плюс 2 градуса. Днем температура поднимется до плюс 9 градусов, а ночью опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 14,6 м/с.

7 ноября в Астане обещают небольшой снег. Температура в среднем – минус 3 градуса. Максимально температура поднимется до минус 2 градусов, а опуститься может до минус 4 градусов. Скорость ветра будет равняться 14,9 м/с.

8 ноября вновь будет идти снег. Среднесуточная температура – минус 3 градуса. Днем воздух прогреется до минус 2 градусов, а ночью похолодает до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 8,2 м/с.

9 ноября ожидается небольшой снег. Температура в среднем остановится на отметке минус 4 градуса. Максимальная температура составит минус 3 градуса, минимальная – минус 6 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 9,7 м/с.

10 ноября, по прогнозам, будет снег. Средняя температура составит минус 3 градуса. Воздух может прогреться и до 0 градусов, но ночью похолодает до минус 6 градусов. Скорость ветра составит 12,2 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182385-poholodanie-do-minus-6-gradusov-dozhdi-i-sneg-ozhidayut-zhiteley-astany-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Похолодание до минус 6 градусов, дожди и снег ожидают жителей Астаны на этой неделе

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