С 25 градусов до 4 градусов похолодает в Шымкенте к концу недели

В Шымкенте на этой неделе, с 4 по 10 ноября, похолодает до 4 градусов. В мегаполисе также обещают дожди и усиление ветра. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

4 ноября в Шымкенте будет пасмурно. Температура в среднем составит плюс 18 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 25 градусов, но ночью температура опустится до плюс 13 градусов. Скорость ветра составит 7,5 м/с.

5 ноября ожидается умеренный дождь. Температура составит около плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 17 градусов, а минимальная – плюс 12 градусов. Скорость ветра составит до 4,8 м/с.

6 ноября будет небольшой дождь. Средняя температура – плюс 11 градусов. Днем температура поднимется до плюс 16 градусов, а ночью опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 6,6 м/с.

7 ноября в Шымкенте будет пасмурно, но без осадков. Температура в среднем – плюс 5 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 8 градусов, а опуститься может до плюс 3 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,3 м/с.

8 ноября будет малооблачно. Среднесуточная температура – плюс 6 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 11 градусов, а ночью похолодает до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 8,8 м/с.

9 ноября осадков не ожидается. Температура в среднем остановится на отметке плюс 7 градусов. Максимальная температура составит плюс 11 градусов, минимальная – плюс 4 градуса. Прогнозируемая скорость ветра – 6,9 м/с.

10 ноября, по прогнозам, будет умеренный дождь. Средняя температура составит плюс 8 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 12 градусов, но ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 10,1 м/с.