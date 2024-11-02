Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Часть крупного проспекта в Астане полностью перекроют из-за работ по ЛРТ

Опубликовано:

Строительство ЛРТ
Строительство ЛРТ. Архивное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Завтра, 3 ноября, почти на весь день перекроют участок проспекта Мангилик Ел из-за демонтажа временных опор эстакады ЛРТ, передает NUR.KZ со ссылкой на городского перевозчика.

Как сообщила в своем Instagram-профиле компания City Transportation Systems, 3 ноября с 08:00 до 20:00, в связи с демонтажем временных металлических опор эстакады ЛРТ, планируется полное перекрытие проспекта Мангилик Ел на пересечении с улицей Сыганак.

На тот же период изменятся и схемы движения автобусных маршрутов. Речь идет об автобусах под номерами 12, 15, 15А, 18, 19, 21, 32, 35, 43, 46, 50, 55А, 55Б, 61, 70.

В CTS приносят извинения за временные неудобства, а также призывают заранее планировать свои поездки.

Напомним, в январе 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре того же года занимавший на тот момент пост акима Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что было принято решение достроить легкорельсовый транспорт в столице. Его дело продолжил нынешний аким Женис Касымбек, который недавно заявил, что "этот и следующий годы – финальные годы строительства объекта".

В сентябре этого года в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182088-chast-prospekta-mangilik-el-polnostyu-perekroyut-iz-za-rabot-po-lrt/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie