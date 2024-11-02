Часть крупного проспекта в Астане полностью перекроют из-за работ по ЛРТ

Завтра, 3 ноября, почти на весь день перекроют участок проспекта Мангилик Ел из-за демонтажа временных опор эстакады ЛРТ, передает NUR.KZ со ссылкой на городского перевозчика.

Как сообщила в своем Instagram-профиле компания City Transportation Systems, 3 ноября с 08:00 до 20:00, в связи с демонтажем временных металлических опор эстакады ЛРТ, планируется полное перекрытие проспекта Мангилик Ел на пересечении с улицей Сыганак.

На тот же период изменятся и схемы движения автобусных маршрутов. Речь идет об автобусах под номерами 12, 15, 15А, 18, 19, 21, 32, 35, 43, 46, 50, 55А, 55Б, 61, 70.

В CTS приносят извинения за временные неудобства, а также призывают заранее планировать свои поездки.

Напомним, в январе 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что проект LRT уже не просто волнует, а раздражает казахстанцев. При этом снести его нельзя из-за финансовых потерь.

В сентябре того же года занимавший на тот момент пост акима Астаны Алтай Кульгинов сообщил, что было принято решение достроить легкорельсовый транспорт в столице. Его дело продолжил нынешний аким Женис Касымбек, который недавно заявил, что "этот и следующий годы – финальные годы строительства объекта".

В сентябре этого года в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799.