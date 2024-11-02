Скончалась известная бизнесвумен Дана Канапина

В Астане скончалась известная предпринимательница, основательница сети кондитерских La Creme Дана Канапина. Последние годы она боролась с болезнью, передает NUR.KZ.

О смерти Даны стало известно из Stories на ее странице в Instagram – в объявлении указаны дата и время похорон.

Последние годы она выкладывала в соцсети посты об онкологии. Делилась опытом того, как принимать и переживать такие тяжкие события.

Дана известна как основательница сети кондитерских La Creme, кафе Delish, пекарен Pâté и академии кулинарных курсов CULT. Свое дело она вела вместе с мужем, Аскаром Канапиным.