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Скончалась известная бизнесвумен Дана Канапина

Опубликовано:

Дана Канапина
Дана Канапина. Фото: instagram.com/danakanapina

В Астане скончалась известная предпринимательница, основательница сети кондитерских La Creme Дана Канапина. Последние годы она боролась с болезнью, передает NUR.KZ.

О смерти Даны стало известно из Stories на ее странице в Instagram – в объявлении указаны дата и время похорон.

Последние годы она выкладывала в соцсети посты об онкологии. Делилась опытом того, как принимать и переживать такие тяжкие события.

Дана известна как основательница сети кондитерских La Creme, кафе Delish, пекарен Pâté и академии кулинарных курсов CULT. Свое дело она вела вместе с мужем, Аскаром Канапиным.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182032-skonchalas-izvestnaya-biznesvumen-dana-kanapina/

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