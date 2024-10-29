"Смотрю видео с ней и плачу": звезды скорбят по Курманай Бактияркызы
Опубликовано:
Накануне стало известно о смерти поэтессы и автора песен Курманай Бактияркызы. После этого сразу несколько звезд шоу-бизнеса высказались о трагедии, передает NUR.KZ.
Казахстанская певица Макпал Жунусова не смогла сдержать эмоций - она призналась, что уход Курманай стал для нее личной трагедией.
"Смотрю видео Курманай Бактияркызы из Шымкента и плачу. Твоя поэзия навсегда останется в моем сердце. Завтра пойду с тобой прощаться. Дай Всевышний сил родным и близким", - написала артистка.
Певица Молдир Ауелбекова напомнила об известных песнях, автором которых стала Бактияркызы.
"Сестра, прощай! Песня "Бірге жанымыз", которая стала символом любви, и "Балапаным", превратившаяся в колыбельную для каждого ребенка, исходили из глубин твоего сердца. Пусть Всевышний возьмет тебя под свой приют", - отметила артистка, поделившись совместной фотографией.
А подруга Курманай, Динара Сатжан, пролила свет на то, что происходило с ушедшей поэтессой в последний год ее жизни.
"Весной узнала о том, что Курманай тяжело заболела. Перенесла операцию. Была в коме 20 дней. Но тогда она смогла выкарабкаться. А вчера ее не стало…
Казахстанская поэтесса, певица, композитор. Автор песни Кайрата Нуртаса "Алматының түндері-ай" и многих других хитов. Очень искренняя. Душевная. Теплая. Талантливая. Мы познакомились на проекте "Егіз Лебіз" и стали подругами. Мои искренние соболезнования родным", - написала телеведущая.
Свои соболезнования в Instagram также выразила актриса Айгуль Иманбаева, певец Абдижаппар Алкожа и экс-солистка группы "КешYOU" Элизат Берикова.
Напомним, накануне дети Курманай Бактияркызы объявили о смерти поэтессы в Instagram.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/2179898-smotryu-video-s-ney-i-plachu-zvezdy-skorbyat-po-kurmanay-baktiyarkyzy/