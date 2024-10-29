"Смотрю видео с ней и плачу": звезды скорбят по Курманай Бактияркызы

Накануне стало известно о смерти поэтессы и автора песен Курманай Бактияркызы. После этого сразу несколько звезд шоу-бизнеса высказались о трагедии, передает NUR.KZ.

Казахстанская певица Макпал Жунусова не смогла сдержать эмоций - она призналась, что уход Курманай стал для нее личной трагедией.

"Смотрю видео Курманай Бактияркызы из Шымкента и плачу. Твоя поэзия навсегда останется в моем сердце. Завтра пойду с тобой прощаться. Дай Всевышний сил родным и близким", - написала артистка.

Певица Молдир Ауелбекова напомнила об известных песнях, автором которых стала Бактияркызы.

"Сестра, прощай! Песня "Бірге жанымыз", которая стала символом любви, и "Балапаным", превратившаяся в колыбельную для каждого ребенка, исходили из глубин твоего сердца. Пусть Всевышний возьмет тебя под свой приют", - отметила артистка, поделившись совместной фотографией.

А подруга Курманай, Динара Сатжан, пролила свет на то, что происходило с ушедшей поэтессой в последний год ее жизни.

"Весной узнала о том, что Курманай тяжело заболела. Перенесла операцию. Была в коме 20 дней. Но тогда она смогла выкарабкаться. А вчера ее не стало…

Казахстанская поэтесса, певица, композитор. Автор песни Кайрата Нуртаса "Алматының түндері-ай" и многих других хитов. Очень искренняя. Душевная. Теплая. Талантливая. Мы познакомились на проекте "Егіз Лебіз" и стали подругами. Мои искренние соболезнования родным", - написала телеведущая.

Свои соболезнования в Instagram также выразила актриса Айгуль Иманбаева, певец Абдижаппар Алкожа и экс-солистка группы "КешYOU" Элизат Берикова.

Сторис звезд. Скрин: instagram: @aigul_imanbayeva, @abdizhappar_alkozha, @elizaberikova007

Напомним, накануне дети Курманай Бактияркызы объявили о смерти поэтессы в Instagram.