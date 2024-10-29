Ушел из жизни экс-сенатор Владимир Редкокашин

Скончался экс-депутат сената парламента страны, экс-секретарь маслихата Астаны Владимир Редкокашин. Об этом сообщил председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов, передает NUR.KZ.

Председатель маслихата Астаны Ерлан Каналимов опубликовал пост в .

"Почетный гражданин города Астаны, депутат и секретарь столичного маслихата, сенатор, общественный и политический деятель. На 76-м году ушел из жизни наш друг и коллега - Владимир Николаевич Редкокашин, человек, к которому можно было в любое время обратиться за советом. Человек, который всегда делился своим богатым опытом", - сообщил Каналимов.

На прошлой неделе, по его словам, в преддверии Дня Республики Владимиру Редкокашину должны были вручить государственную награду - орден "Барыс II степени", однако из-за болезни он не смог получить ее лично.

"Как коренной житель, он всегда болел душой за родной город. В том, чего достигла Астана за эти годы, есть и его большая заслуга. Память о нем останется навсегда в наших сердцах. Покойся с миром дорогой Владимир Николаевич", - подытожил пост Ерлан Каналимов.

Согласно информации, опубликованной в ИС "Юрист", Редкокашин Владимир Николаевич родился в 1948 году в Акмолинске.

В разные годы работал сварщиком, шофером, директором Дворца молодежи, инструктором Целиноградского обкома партии, начальником управления культуры Акмолинской области. Трудился и в частном бизнесе.

В 2003-2011 годы занимал пост секретаря маслихата города Астаны.

2011-2017 годы - депутат сената парламента РК.