Известный в Уральске бизнесмен Владимир Охватов и его брат погибли в аварии

Авария произошла сегодня, первого ноября, на трассе Уральск - Озинки в ЗКО. Кроме известного бизнесмена Владимира Охватова, в ДТП погиб и его брат, передает "Мой город".

По данным ДП ЗКО, 1 ноября в восемь часов утра на 95 километре автодороги Уральск - Озинки вблизи поселка Достык водитель Toyota Granvia не справился с рулевым управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет.

"В результате ДТП на месте скончались 58-летний водитель и 64-летний пассажир. Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются", - пояснили в ведомстве.

Как стало известно, в автомобиле находился известный бизнесмен Владимир Охватов со своим братом.

У Владимира Охватова был известный в Уральске клуб "Шале". В октябре 2017 года он сгорел дотла. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Виновным в пожаре признали сотрудника ТОО "РЦКУ-Уральск", а с организации суд постановил взыскать 120 млн тенге.

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