Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Известный в Уральске бизнесмен Владимир Охватов и его брат погибли в аварии

Опубликовано:

Уральский бизнесмен
Владимир Охватов. Фото: mgorod.kz

Авария произошла сегодня, первого ноября, на трассе Уральск - Озинки в ЗКО. Кроме известного бизнесмена Владимира Охватова, в ДТП погиб и его брат, передает "Мой город".

По данным ДП ЗКО, 1 ноября в восемь часов утра на 95 километре автодороги Уральск - Озинки вблизи поселка Достык водитель Toyota Granvia не справился с рулевым управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет.

"В результате ДТП на месте скончались 58-летний водитель и 64-летний пассажир. Тела направили на судебно-медицинскую экспертизу. По данному факту проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются", - пояснили в ведомстве.

Как стало известно, в автомобиле находился известный бизнесмен Владимир Охватов со своим братом. 

У Владимира Охватова был известный в Уральске клуб "Шале". В октябре 2017 года он сгорел дотла. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Виновным в пожаре признали сотрудника ТОО "РЦКУ-Уральск", а с организации суд постановил взыскать 120 млн тенге.

Ранее в Акмолинской области три человека погибли при столкновении легкового авто с поездом. Трагедия произошла в Степногорске на нерегулируемом железнодорожном переезде.

В Алматинской области при столкновении автомобиля и грузовика на республиканской трассе скончались два человека. Легковое авто, в котором они находились, выехало на встречную полосу движения.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2181887-izvestnyy-v-uralske-biznesmen-vladimir-ohvatov-i-ego-brat-pogibli-v-avarii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie