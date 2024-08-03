Проезд на общественном транспорте подорожал в Алматы

В Алматы повысилась стоимость проезда на общественном транспорте. Теперь вместо привычных 100 тенге она составит 120, передает корреспондент NUR.KZ.

Начиная с субботы, 3 августа, в Алматы начал действовать ранее согласованный маслихатом и активно обсуждавшийся с экспертами тариф в 120 тенге на проезд в общественном транспорте.

Вместе с этим, согласно постановлению акимата, с 3 августа исключается возможность оплаты проезда наличными средствами.

"Данная мера продиктована в первую очередь обеспечением безопасности перевозок, поскольку водитель автобуса должен только управлять транспортным средством, не отвлекаясь на сбор денег", - пояснили в ведомстве.

В управлении городской мобильности отметили, что на сегодня более 97% пассажиров оплачивают проезд безналичным способом.

Горожанам и гостям мегаполиса доступны несколько способов безналичного расчета:

через транспортную карту, которую можно приобрести в филиалах Onay и в 115 пунктах обслуживания клиентов;

посредством SMS c мобильного телефона;

через мобильное приложение (для удобства иностранных гостей прорабатывается внедрение интерфейса на английском языке).

"Кроме того, в целях сокращения фактов игнорирования оплаты проезда рассматривается вопрос о создании единой контрольной службы для проверки обилечивания пассажиров, а также фиксации нарушений со стороны водительского состава", - добавили в акимате.

Также с 3 августа устанавливается следующая стоимость на проездные билеты:

месячный проездной билет - 9 900 тенге;

студенческий месячный проездной билет - 4 200 тенге;

школьный месячный проездной билет - 2 000 тенге;

пенсионный месячный проездной билет - 3 000 тенге.

Бесплатный проезд предоставляется следующим категориям граждан: участники ВОВ, пенсионеры старше 75 лет, лица с инвалидностью 1-й, 2-й группы, дети с инвалидностью до 18 лет, жертвы политических репрессий и ветераны боевых действий на территории других государств.

Также для 4 категорий граждан сохраняется льгота в виде 50% от тарифа: студенты, пенсионеры по возрасту, многодетные матери, лица, сопровождающие детей с инвалидностью.

"В целом управлением городской мобильности города Алматы разрабатывается проект регуляторной модели и нового тарифного меню, в рамках которого горожанам и гостям города будут предложены различные виды проездных абонементов для удобства пользования услугами общественного транспорта, в том числе с возможностью совершения бесплатных пересадок", - отметили в ведомстве.

Напомним, в начале июля стало известно, что в Алматы рассматривают возможность повышения стоимости за проезд в общественном транспорте на 20 тенге. Соответствующий проект постановления акимата был опубликован на сайте "Открытые НПА".

Мы уже писали, что перевозчики попросили повысить цены за проезд в общественном транспорте Алматы. Они выразили неудовлетворение текущими тарифами, считая их нерентабельными для отрасли.

По словам директора автобусного парка ТОО "Eco Bus Service" Мадии Кирюхиной, повышение тарифа в прошлом году на 20 тенге не устранило проблемы убытков, ставших обычным делом для отрасли. Аналогичное мнение высказал директор автобусного парка "City Bus" Абылай Остемир, отметив увеличение затрат на электромобили и запасные части.