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"В 5 из 6 проб обнаружен мефедрон": канализацию Астаны проверили на наркотики

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Канализационный люк открыли
Канализационный колодец. Иллюстративное фото: Oliver Helbig / Getty Images

В Казахстане, а именно в Астане, впервые было проведено исследование сточных вод на наличие продуктов выделения наркотических средств, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в кулуарах сената представители Минюста рассказали о проверке сточных вод в столице на содержание наркотиков. По их словам, такой мониторинг поможет проверить, употребляют ли в конкретном здании запрещенные вещества.

"Анализ данных показал, что основными веществами, используемыми в немедицинских целях, для достижения наркотического состояний, являются такие запрещенные вещества как: мефедрон, а-PVP (альфа ПиВиПи), метадон, трамадол, кетамин, каннабиноиды, психотропные лекарственные вещества и их аналоги", - сообщил официальный представитель Министерства юстиции Талгат Уали.

По информации спикера, в рамках совместной с Генеральной прокуратурой работы по выявлению распространенности наркопотребления в Астане впервые было проведено определение наличия продуктов выделения наркотических средств, психотропных веществ в сточных водах, то есть в канализации.

Мониторинг содержания наркотиков в сточных водах населенных пунктов в мировой практике используется для определения уровня их употребления в сообществе.

"Так, в 5 из 6 проб обнаружены мефедрон и другие виды наркотиков. К примеру, можно определить здание для проверки - школу, университет и другие учреждения, и проверить, употребляют ли там наркотические вещества", - отметил Талгат Уали.

Директор Центра судебной экспертизы Министерства юстиции Руслан Сатыбалдиев уточнил, что данное исследование было проведено в пилотном режиме.

"Объекты нам предоставлялись Генпрокуратурой, и изымались они в рандомном порядке. Это какие-то школы в разных районах города. На основании этого исследования проводится исследование уровня распространения тех или иных видов наркотиков. Для Казахстана это было впервые.

Пробы проводились на больших объектах, в том числе школы присутствовали. Точно сказать, что (какой-то конкретный образец - прим. ред.) из канализационного люка школы - я не могу. Делалась большая выборка", - рассказал он.

Напомним, президент Токаев не раз высказывался о проблеме наркотиков в Казахстане. В январе этого года глава государства потребовал усилить борьбу с их распространением, указав, что серьезных результатов нет.

В марте Токаев предложил приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям.

В июне он встретился с главой Комиссии по наркотической политике стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии. В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия с Комиссией по обмену информацией, популяризации лучшей практики и полезного опыта в борьбе с распространением наркомании и наркобизнеса.

Добавим, согласно статье 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

А те же действия, совершенные преступной группой, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в организациях образования либо заведомо несовершеннолетнему лицу - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181410-v-5-iz-6-prob-obnaruzhen-mefedron-kanalizaciyu-astany-proverili-na-narkotiki/

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