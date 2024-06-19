Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев о борьбе с распространением наркотиков: Мы должны серьезно пересмотреть наше законодательство

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Александр Квасьневский
Токаев и Квасьневский. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Комиссии по наркотической политике стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии Александром Квасьневским, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия с Комиссией по обмену информацией, популяризации лучшей практики и полезного опыта в борьбе с распространением наркомании и наркобизнеса.

"Ваша миссия очень серьезная. Мы рассматриваем ее как крайне полезную для развития нашего сотрудничества, связанного с борьбой против наркомании. Здесь мы уделяем большое внимание этому вопросу. Недавно, выступая на заседании Национального курултая, я сказал, что мы должны очень серьезно пересмотреть наше законодательство в сторону ужесточения наказания в отношении тех лиц, которые занимаются производством и незаконным сбытом наркотических средств среди населения. Вы продолжаете важную миссию во благо интересов человечества, возглавляя Комиссию по наркотической политике стран Восточной и Центральной Европы, а также Центральной Азии. Казахстан готов активно взаимодействовать с Комиссией", – подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев и члены комиссии
Токаев и члены комиссии. Фото: akorda.kz

В свою очередь Александр Квасьневский рассказал о новых программах и мерах, направленных на повышение эффективности антинаркотической политики. 

Собеседники договорились продолжить совместную работу по профилактике наркозависимости и борьбе с незаконным распространением наркотиков.

Александр Квасьневский
Александр Квасьневский. Фото: akorda.kz

Напомним, президент Токаев не раз высказывался о проблеме наркотиков в Казахстане. В январе этого года глава государства потребовал усилить борьбу с их распространением, указав, что серьезных результатов нет.

В марте Токаев предложил приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям.

Добавим, по информации на официальном сайте, Комиссия по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии (ECECACD) была создана в ноябре 2021 года группой высокопоставленных лидеров, включая бывших глав государств, политиков, ученых, дипломатов и филантропов из региона.

Целью комиссии является стимулирование открытых дебатов и продвижение научно обоснованных подходов к наркополитике во всем регионе. Комиссия сосредоточится на конкретных потребностях и проблемах региона Восточной Европы и Центральной Азии.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2120454-tokaev-vstretilsya-s-glavoy-komissii-po-narkoticheskoy-politike-aleksandrom-kvasnevskim/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.