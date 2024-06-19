Токаев о борьбе с распространением наркотиков: Мы должны серьезно пересмотреть наше законодательство

Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Комиссии по наркотической политике стран Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии Александром Квасьневским, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия с Комиссией по обмену информацией, популяризации лучшей практики и полезного опыта в борьбе с распространением наркомании и наркобизнеса.

"Ваша миссия очень серьезная. Мы рассматриваем ее как крайне полезную для развития нашего сотрудничества, связанного с борьбой против наркомании. Здесь мы уделяем большое внимание этому вопросу. Недавно, выступая на заседании Национального курултая, я сказал, что мы должны очень серьезно пересмотреть наше законодательство в сторону ужесточения наказания в отношении тех лиц, которые занимаются производством и незаконным сбытом наркотических средств среди населения. Вы продолжаете важную миссию во благо интересов человечества, возглавляя Комиссию по наркотической политике стран Восточной и Центральной Европы, а также Центральной Азии. Казахстан готов активно взаимодействовать с Комиссией", – подчеркнул президент.

Токаев и члены комиссии. Фото: akorda.kz

В свою очередь Александр Квасьневский рассказал о новых программах и мерах, направленных на повышение эффективности антинаркотической политики.

Собеседники договорились продолжить совместную работу по профилактике наркозависимости и борьбе с незаконным распространением наркотиков.

Александр Квасьневский. Фото: akorda.kz

Напомним, президент Токаев не раз высказывался о проблеме наркотиков в Казахстане. В январе этого года глава государства потребовал усилить борьбу с их распространением, указав, что серьезных результатов нет.

В марте Токаев предложил приравнять производство наркотиков к самым тяжким преступлениям.

Добавим, по информации на официальном сайте, Комиссия по наркополитике Восточной и Центральной Европы и Центральной Азии (ECECACD) была создана в ноябре 2021 года группой высокопоставленных лидеров, включая бывших глав государств, политиков, ученых, дипломатов и филантропов из региона.

Целью комиссии является стимулирование открытых дебатов и продвижение научно обоснованных подходов к наркополитике во всем регионе. Комиссия сосредоточится на конкретных потребностях и проблемах региона Восточной Европы и Центральной Азии.