"Криминальные группировки активно вовлекают молодежь": Токаев высказался о проблеме наркотиков в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев во время выступления на Национальном курултае в Туркестане высказался о проблеме наркотиков в Казахстане, об этом сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

"В современную эпоху молодежи важно прививать навыки критического мышления. Необходимо создавать условия для расширения горизонтов познания подрастающего поколения. Известный общественный деятель Жаксыбек Кулекеев очень емко и точно высказался об этом. Ученикам следует читать лекции о полноценном личностном развитии.

Со школьной скамьи должны прививаться такие важные сейчас навыки, как умение анализировать и усваивать информацию, правильно планировать время и распределять финансовые средства. Необходимо оградить подрастающее поколение от различных азартных игр. Эта проблема поднималась членами Национального курултая, в том числе знаменитым спорстменом Исламом Байрамуковым, который ее хорошо обрисовал. Нужно постоянно объяснять детям, что в конечном счете "легкие деньги" не доведут до добра. Подлинного успеха можно добиться только честным трудом", - отметил Токаев.

Президент отдельно остановился на проблеме наркотиков в стране.

"Хочу также обратить ваше внимание на проблему наркотиков, подрывающую здоровье нации. Наркотики отравляют и физическое, и психологическое здоровье нашей молодежи. Мы должны на корню пресечь производство и пути распространения наркотических веществ. Иначе будущее нашей страны туманно. Меня сильно тревожит этот вопрос. Синтетические наркотики получили широкое распространение в нашей стране. Криминальные группировки активно вовлекают молодежь в эту преступную деятельность", - заявил президент.

Также глава государства высказался о вреде электронных сигарет, которые сейчас популярны у молодежи.

"Еще одной напастью, угрожающей здоровью нации, стали так называемые вейпы и различные виды электронных сигарет. К сожалению, их употребление вошло в некую моду среди подростков. Этому способствует их широкая доступность и агрессивная реклама о якобы их безвредности", - отметил он.

Президент поручил полиции повысить эффективность своей работы в данном направлении. Он отметил, что будет держать данный вопрос на особом контроле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2025179-menya-silno-trevozhit-etot-vopros-tokaev-vyskazalsya-o-probleme-narkotikov-v-kazahstane/