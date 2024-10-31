Сколько зарабатывают IT-специалисты в Казахстане, рассказал глава Минцифры

На заседании сената глава Минцифры назвал среднюю зарплату, которую получают IT-специалисты в Казахстане – по его словам, она доходит почти до 600 тысяч тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

"В 2023 году IT-отрасль Казахстана продолжила динамичный рост, став одной из самых привлекательных сфер для трудоустройства. Количество IT-компаний достигло 17 922, что на 11% больше по сравнению с 2022 годом. Это свидетельствует о растущем интересе к сектору и его активном развитии.

Среднемесячная заработная плата IT-специалистов составила 588 тысяч тенге, что на 35% больше, чем в прошлом году. Это отражает высокий спрос на квалифицированные кадры и конкурентоспособные условия труда", - заявил Жаслан Мадиев.

Он добавил, что занятость в IT-сфере в Казахстане увеличилась на 12%, достигнув 187 тысяч человек.

Напомним, в августе сообщалось, что во втором квартале 2024 года средняя зарплата в Казахстане превысила 400 тысяч. В каких отраслях самые высокие зарплаты, читайте здесь.

Также недавно мы писали, в каких регионах средняя зарплата "слишком" высокая в Казахстане.

Между тем, благодаря данным Бюро национальной статистики, удалось выяснить, что модальная, то есть самая распространенная зарплата в Казахстане, в несколько раз ниже средней номинальной – всего 97 557 тенге.

Также стало ясно, что во многих регионах страны наблюдается значительное неравенство в распределении доходов. Есть группы с крайне высокими зарплатами, которые не получает большинство. К таким относятся, например, "нефтяные" Атырауская и Мангистауская области или такие мегаполисы, как Астана и Алматы.

Кроме того, размер зарплаты сильно зависит от должности самого работника. Например, руководители в Казахстане в среднем зарабатывают 788 666 тенге, а бухгалтеры – 265 429 тенге. Подробности читайте здесь.