Сколько казахстанцев зарабатывают более 1,5 млн тенге в месяц

Половина казахстанцев зарабатывает больше 285 тыс. тенге. При этом зарплаты примерно 42 тыс. наемных работников составляют свыше 1,5 млн тенге. Со статистикой ознакомились журналисты NUR.KZ.

Средняя номинальная заработная плата, которая во втором квартале 2024 года превысила 400 тыс. тенге, может выглядеть крайне завышенной, особенно если учесть, что самая частая зарплата в Казахстане даже не достигает 100 тыс. тенге.

Однако не стоит забывать, что многие казахстанцы действительно получают высокие оклады.

Так, например, согласно данным Бюро национальной статистики, от 300 тыс. до 350 тыс. тенге в месяц зарабатывают порядка 333,7 тыс. человек из 3,4 млн наемных работников, чьи зарплаты были обследованы.

А вот "среднюю" зарплату, то есть в пределах 400–450 тыс. тенге, получают почти 216 тыс. казахстанцев.

Вместе с тем в стране достаточно много специалистов, чьи зарплаты достигают миллиона и выше. Так, примерно у 17,8 тыс. казахстанцев месячный оклад варьируется от 950 тыс. до 1 млн тенге, и это не предельные суммы.

Если разбить работников по зарплатной сетке, то цифры получатся такие:

11,6 тыс. человек – от 1 млн до 1,05 млн тенге;

10,2 тыс. человек – от 1,05 млн до 1,1 млн тенге;

8,8 тыс. человек – от 1,1 млн до 1,15 млн тенге;

8,7 тыс. человек – от 1,15 млн до 1,2 млн тенге;

6,8 тыс. человек – от 1,2 млн до 1,25 млн тенге;

5,5 тыс. человек – от 1,25 млн до 1,3 млн тенге;

5,4 тыс. человек – от 1,3 млн до 1,35 млн тенге;

4,8 тыс. человек – от 1,35 млн до 1,4 млн тенге;

3,6 тыс. человек – от 1,4 млн до 1,45 млн тенге;

4,9 тыс. человек – от 1,45 млн до 1,5 млн тенге;

42,1 тыс. человек зарабатывают свыше 1,5 млн тенге.

Распределение работников по размерам зарплат. Источник: Бюро национальной статистики

Напомним, что, помимо средней номинальной, аналитики также определяют медианную зарплату. Она в 2024 году равна 285 677 тенге. По сути, эта сумма находится в центре распределения размера зарплат. Это значит, что одна половина работников зарабатывают больше нее, а другая – меньше.