Сколько зарабатывают руководители и простые рабочие в Казахстане

Размер зарплаты сильно зависит от должности самого работника. Например, руководители в Казахстане в среднем зарабатывают 788 666 тенге, а бухгалтеры – 265 429 тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

По последним данным, средняя номинальная зарплата в Казахстане превысила 400 тыс. тенге. Это притом, что больше половины работников в стране зарабатывают меньше 300 тыс. тенге, а самый распространенный оклад не достигает и 100 тыс. тенге.

Эти данные могут говорить о том, что в Казахстане существует сильная асимметрия в распределении доходов, где меньшая группа людей с высокими доходами "поднимает" показатель средней зарплаты. Стоит отметить, что данные Бюро национальной статистики лишь подтверждают такую точку зрения.

Так, например, в 2024 году средняя зарплата руководителя организации составила 788 666 тенге в месяц. У начальника цеха и руководителя подразделения суммы скромнее – 696 414 тенге и 556 841 тенге соответственно.

Чем ниже в структуре должность работника, тем меньше он зарабатывает. Так, средняя зарплата главного специалиста в этом году составляет 273 797 тенге, а у ведущего специалиста – лишь 232 333 тенге. Бухгалтер зарабатывает 320 592 тенге или 265 429 тенге, если у него только средний уровень квалификации.

Интересно, что у большинства "рабочих профессий" средние зарплаты оказались примерно такими же: у слесаря - 351 457 тенге, у газосварщика - 285 381 тенге, а у токаря - 402 640 тенге. "Особняком" стоят инженеры, которые получают в среднем 571 828 тенге, хотя все будет зависеть от конкретной специализации.

Если же говорить о самых низкооплачиваемых позициях, то меньше всего платят в Казахстане рыбакам – 159 943 тенге в среднем. Следом идут повара – 164 020 тенге, а пастухи замыкают тройку антилидеров – 184 657 тенге. Недалеко ушли слесари-сантехники и подсобные рабочие – 188 070 тенге и 186 547 тенге соответственно.

Заработная плата работников в Казахстане н по основным профессиям и должностям (2024 год) Должность работника Средняя зарплата Руководитель организациии ₸788 666 Начальник цеха ₸696 414 Начальник отдела ₸665 328 Инженеры ₸571 828 Руководитель специализированного подразделения ₸556 841 Инженер по охране труда и технике безопасности ₸553 014 Инженер - энергетик ₸528 727 Инженер-технолог (общий профиль) ₸528 116 Водитель трамвая (троллейбуса) ₸518 022 Машинисты экскаваторов ₸453 165 Машинист бульдозера, автогрейдера, скрепера ₸444 912 Врач ₸442 498 Экономист ₸433 188 Юрист ₸432 854 Токарь ₸402 640 Кузнецы, кузнецы на молотах и прессах ₸401 227 Преподаватель начальных и средних классов ₸391 218 Преподаватель высшего учебного заведения ₸381 180 Машинист крана (крановщик) ₸374 611 Техник (во всех сферах, кроме здравоохранения) ₸353 991 Слесарь ₸351 457 Каменщик ₸349 823 Фармацевт ₸327 401 Бухгалтер ₸320 592 Штукатур ₸307 252 Маляр ₸303 879 Агроном ₸300 084 Газосварщик ₸285 381 Овощевод ₸283 481 Инспектор образования ₸274 617 Главный специалист ₸273 797 Фельдшер ₸265 963 Бухгалтер (среднего уровня квалификации) ₸265 429 Водитель автомобиля ₸263 614 Укладчик-упаковщик ₸254 856 Методист ₸251 973 Преподаватель (в системе специального образования) ₸250 673 Воспитатели ₸244 804 Медицинская сестра ₸242 185 Официант ₸241 192 Массажист ₸240 643 Ведущий специалист ₸232 333 Кассир ₸220 684 Животновод ₸218 961 Техник (в сфере здравоохранения) ₸217 397 Плотник (столяр) ₸217 339 Продавец ₸214 738 Пекари ₸210 385 Кондитер ₸204 075 Формовщик теста (тестовод) ₸203 840 Слесарь-сантехник ₸188 070 Подсобный рабочий ₸186 547 Пастух ₸184 657 Повар ₸164 020 Рыбак ₸159 943 По данным Бюро национальной статистики

Следует отметить, что на размер зарплат влияет и образование работника. Согласно официальным данным, специалисту с высшим образованием готовы платить в полтора раза больше, чем работнику без него.

Не стоит забывать и о том, что многие казахстанцы имеют крайне высокие зарплаты, размер которых превышает 1,5 млн тенге. Они сильнее всего влияют на средний показатель по стране, "заставляя" его расти вверх.

Стоит учесть, что приведенная информация актуальна на апрель 2024 года. Аналитики учитывали только тех работников, которые отработали полный месяц, а при подсчете зарплат учитывались все добавки, премии, а также налоги и пенсионные отчисления.