В Национальной гвардии началась аудиторская проверка

В кулуарах мажилиса глава Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов рассказал, где ведомство планирует провести аудиторские проверки, и где они уже начались, передает корреспондент NUR.KZ.

"На данный момент, по итогам 9 месяцев, мы уже провели 18 аудиторских мероприятий с охватом более 9 трлн тенге. До конца года еще планируется целый ряд аудиторских мероприятий провести. Если назвать, например, эффективность субсидирования сельского хозяйства, мы в декабре с этим вопросом придем на пленарное заседание мажилиса. Это эффективность реализации мер по противодействию теневой экономики. Тоже эту работу мы активно сейчас проводим. Это эффективность борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Также, например, в Национальной гвардии и ее подведомственных организациях мы проводим аудит. По всем этим вопросам мы естественно будем информировать общественность, парламент и вас (журналистов - прим.авт.)", - заявил глава ВАП Алихан Смаилов.

Также он рассказал о проверках в крупных квазигосударственных компаниях Казахстана.

"Что касается крупных квазигосударственных компаний, то в "КазМунайГазе" и его подведомственных организациях, и компаниях-партнерах в настоящее время проводится государственный аудит. Также мы начали аудит в "Байтереке" и его крупных подведомственных организациях, в Банке развития Казахстана, фонде "Даму", "Отбасы банке", Аграрной кредитной корпорации.

В отношении эффективности привлекаемых займов: куда эти займы направлены, использованы ли они целевым образом, и какой эффект от того, что данные средства были привлечены в страну. Результаты этих аудитов мы дадим в первом квартале следующего года. Также мы по корпоративному управлению в "Самрук-Казына" проводим аудит в связи с соответствующим поручением от руководства", - добавил Смаилов.

Напомним, ранее в ВАП уже сообщали о начале аудита эффективности использования активов АО "НК "КазМунайГаз" и его отдельных дочерних организаций, а также об аудите эффективности управления долгом в АО "НУХ "Байтерек" и его "дочках".

До этого аудит эффективности работы Минздрава выявил нарушения на 3,7 млрд тенге, включая финансовые нарушения и неэффективное планирование.

Нарушения на сотни миллионов тенге выявили аудиторы при проверке деятельности НИШ. Кроме того, в пресс-службе ВАП сообщили о проведении аудита Назарбаев Университета.

В августе глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова и поручил ему обеспечить контроль за использованием бюджетных средств.

В сентябре Алихан Смаилов обратился к руководству квазигосударственных компаний и заявил, что они "на деньгах сидят, хотя должны их оперативно распределять".