Бывшего командира пожарной части облили водой в Талдыкоргане (видео)
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В области Жетісу прошло важное событие - проводы на пенсию командира отделения пожарной части №2 Талдыкоргана Мурата Джекебаева, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Мурат Джекебаев посвятил 25 лет своей жизни борьбе с огнем.
"За время службы он неоднократно проявлял оперативность и эффективность в критических ситуациях, а также преданность своему делу, что принесло ему уважение коллег. Церемония завершилась традиционным обрядом водных проводов", - рассказали в МЧС.
Здесь добавили, что вклад Мурата Джекебаева в безопасность региона останется в памяти его соратников и послужит примером для будущих спасателей.
"Желаем ему счастливого и полноценного отдыха!" - отметили в ведомстве.
В материале "Казахстанской правды" указывается, что за многовековую историю у пожарных сформировалось множество традиций. Одна из самых зрелищных и запоминающихся -благодарность сослуживцев тем сотрудникам, которые выходят на заслуженный отдых.
Так, пенсионеров обливают водой из пожарных стволов под аплодисменты. Ритуал означает символическое смывание сажи, копоти и пыли, накопившихся за годы службы в пожарной охране.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178983-byvshego-komandira-pozharnoy-chasti-oblili-vodoy-v-taldykorgane-video/