Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Бывшего командира пожарной части облили водой в Талдыкоргане (видео)

Опубликовано:

Мурат Джекебаев
Мурат Джекебаев. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В области Жетісу прошло важное событие - проводы на пенсию командира отделения пожарной части №2 Талдыкоргана Мурата Джекебаева, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Мурат Джекебаев посвятил 25 лет своей жизни борьбе с огнем.

"За время службы он неоднократно проявлял оперативность и эффективность в критических ситуациях, а также преданность своему делу, что принесло ему уважение коллег. Церемония завершилась традиционным обрядом водных проводов", - рассказали в МЧС.

Здесь добавили, что вклад Мурата Джекебаева в безопасность региона останется в памяти его соратников и послужит примером для будущих спасателей.

"Желаем ему счастливого и полноценного отдыха!" - отметили в ведомстве.

В материале "Казахстанской правды" указывается, что за многовековую историю у пожарных сформировалось множество традиций. Одна из самых зрелищных и запоминающихся -благодарность сослуживцев тем сотрудникам, которые выходят на заслуженный отдых.

Так, пенсионеров обливают водой из пожарных стволов под аплодисменты. Ритуал означает символическое смывание сажи, копоти и пыли, накопившихся за годы службы в пожарной охране.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2178983-byvshego-komandira-pozharnoy-chasti-oblili-vodoy-v-taldykorgane-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie