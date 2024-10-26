Бывшего командира пожарной части облили водой в Талдыкоргане (видео)

В области Жетісу прошло важное событие - проводы на пенсию командира отделения пожарной части №2 Талдыкоргана Мурата Джекебаева, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Мурат Джекебаев посвятил 25 лет своей жизни борьбе с огнем.

"За время службы он неоднократно проявлял оперативность и эффективность в критических ситуациях, а также преданность своему делу, что принесло ему уважение коллег. Церемония завершилась традиционным обрядом водных проводов", - рассказали в МЧС.

Здесь добавили, что вклад Мурата Джекебаева в безопасность региона останется в памяти его соратников и послужит примером для будущих спасателей.

"Желаем ему счастливого и полноценного отдыха!" - отметили в ведомстве.

В материале "Казахстанской правды" указывается, что за многовековую историю у пожарных сформировалось множество традиций. Одна из самых зрелищных и запоминающихся -благодарность сослуживцев тем сотрудникам, которые выходят на заслуженный отдых.

Так, пенсионеров обливают водой из пожарных стволов под аплодисменты. Ритуал означает символическое смывание сажи, копоти и пыли, накопившихся за годы службы в пожарной охране.