Оставили девочку в аэропорту: Air Astana обязали выплатить крупную сумму, сообщил адвокат

Этим летом казахстанка поведала историю о том, как ее 12-летнюю дочь по ошибке оставили одну в аэропорту Астаны. Суд столицы вынес решение по данному вопросу, сообщил адвокат семьи, передает NUR.KZ.

"Суд обязал Air Astana выплатить матери Зере моральную компенсацию в размере 5 млн тенге.

Мы с матерью ребенка прошли долгий путь, чтобы доказать случившийся овербукинг. Сначала к нашей претензии отнеслись несерьезно, пока дело не вызвало общественный резонанс. Так как это был не первый случай, вместе с матерью ребенка решили идти до конца, чтобы добиться реальных изменений в части обеспечения прав несовершеннолетних пассажиров", - сообщил адвокат семьи Данильхан Шагатаев в Telegram.

Напомним, в августе казахстанка рассказала в соцсети, что во время пересадки ее 12-летняя дочь осталась одна в аэропорту Астаны: девочку не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники FlyArystan заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок. Однако школьницы в самолете не оказалось.

Авиакомпания FlyArystan принесла официальные извинения женщине и ее дочери, разъяснив ситуацию. Как оказалось, из-за замены воздушного судна на менее вместительное авиакомпания не смогла предоставить ребенку место на борту самолета. Во FlyArystan незамедлительно начали служебную проверку.

Следом последовала реакция Комитета гражданской авиации - здесь заявили, что привлекут авиакомпанию к административной ответственности.

Позже мама девочки сообщила, что авиакомпания предложила ей мировое соглашение c выплатой компенсации за моральный вред в размере 4 млн тенге, но она отказалась.